Guerra en Medio Oriente: caen las bolsas en el mundo y el petróleo superó los U$S100 por barril

En Europa, las bolsas también operaban en rojo. Los mercados de Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt registraban pérdidas superiores al 1%, mientras crece la expectativa por la reunión de ministros del G7 prevista para hoy, donde se analizarán medidas urgentes, entre ellas el posible uso de reservas estratégicas de petróleo para contener la escalada de precios en medio del conflicto que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.