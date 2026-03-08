Secciones
Junto a Javier Milei, Donald Trump lanzó una alianza regional “antinarco”

El presidente de Estados Unidos elogió al mandatario argentino durante una cumbre en Miami, y lo destacó entre los líderes aliados de la nueva coalición “Escudo de las Américas” con 12 países

El presidente Javier Milei participó este fin de semana en la cumbre “Escudo de las Américas”, acompañando al mandatario norteamericano, Donald Trump. Allí se conformó la alianza regional para combatir al narcotráfico entre varios países del continente.

La iniciativa fue presentada en Miami y busca fortalecer la cooperación militar, enfrentar a los cárteles del narcotráfico y contrarrestar la influencia geopolítica de China en la región. “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó Trump, al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

El Gobierno argentino, en tanto, indicó que la cumbre trabajará para “promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal”.

A través de sus redes, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) insistió en que el “Escudo de las Américas” es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente americano.

La participación de Milei en la cumbre ratifica el compromiso político del libertario con su par norteamericano y el estrecho vínculo entre Argentina y Estados Unidos, regidos por la agenda que impulsa la Casa Blanca. En este marco, el Presidente se posiciona como un actor clave y fue reconocido por Trump.

“Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, dijo el norteamericano. Luego se dirigió directamente a Milei: “no he tenido un mal respaldo todavía, ¿cierto? Estaba unos puntos abajo y subió como un cohete, ¿verdad? En Argentina”.

Participaron también de la Cumbre los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (primera Ministra de Trinidad y Tobago).

Hoy, Milei hará un alto en el cronograma de actividades y visitará la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana.

El lunes disertará en la Yeshiva University y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner. Mientras que el martes próximo mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York.

Sobre las 13, Milei junto a su comitiva partirán a la ciudad de Santiago de Chile, donde llegará a las 23.30, y el miércoles asistirá a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo Kast.

