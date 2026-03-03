El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

Uno de los puntos más ambiciosos y polémicos será el reingreso del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta, inspirada en modelos anglosajones como los de Estados Unidos e Inglaterra, ya fue descartada en versiones previas de la Ley Bases debido al rechazo de los bloques aliados, pero el oficialismo insiste en que es la clave para la representatividad.