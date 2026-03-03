El Gobierno nacional trazó una estrategia para avanzar con sus reformas

Tras su discurso en la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei ratificó que el 2026 será un año de profunda impronta “reformista” en el Palacio Legislativo. Con una planificación que emana directamente desde la Casa Rosada, el Ejecutivo prepara el desembarco de un paquete masivo de leyes, estimando que cada ministerio aportará al menos diez proyectos para transformar la estructura del Estado.
El diseño del plan de acción para este período de sesiones ordinarias no es azaroso. En los pasillos de Balcarce 50 saben que el éxito de las reformas depende de elegir el momento preciso y la velocidad de ejecución, evitando que las iniciativas queden empantanadas en el debate de comisiones. La premisa oficial es clara: orden de prioridad y pragmatismo para garantizar resultados.
Según fuentes gubernamentales, la prioridad inmediata no reside en los nuevos anuncios, sino en aquellos proyectos que ya cuentan con trámite legislativo. El oficialismo busca “limpiar” la agenda pendiente antes de volcar el horrible de sus nuevas propuestas. Bajo esta lógica, la modificación de la Ley de Glaciares se posiciona como el primer objetivo en la lista de urgencias.
Antesala
Este proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará su camino en la Cámara de Diputados este mismo martes. La Comisión de Recursos Naturales, presidida por el libertario José Peluc, ha convocado a una reunión informativa para tratar los incendios en la Patagonia, un encuentro que servirá de antesala para fijar el cronograma definitivo del tratamiento de la norma ambiental.
En segundo lugar, el Gobierno pondrá el foco en la Ley de Financiamiento Universitario. Esta iniciativa surge como una contraofensiva estratégica para reemplazar la normativa aprobada por la oposición el año pasado. El objetivo del Ejecutivo es eludir el cumplimiento de la ley vigente y, al mismo tiempo, neutralizar el camino judicial que las casas de altos estudios han prometido iniciar.
La propuesta libertaria en materia educativa plantea un ajuste drástico en comparación con el sistema actual. Entre los puntos más sensibles se encuentra el recorte de fondos para hospitales universitarios, que pasarían de actualizarse por inflación a recibir un monto fijo de $80 millones. Asimismo, los gastos de funcionamiento solo tendrían actualización en 2026 si la inflación supera el 14,6%.
Respecto a la cuestión salarial docente, el proyecto oficial busca reemplazar la actualización por IPC y paritarias trimestrales por un incremento escalonado del 12,3% en tres tramos (marzo, julio y septiembre). Con este esquema, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa presupuestaria, aunque se anticipa una fuerte resistencia de los sectores gremiales y académicos en el Congreso.
Una vez resueltos los trámites pendientes, la Casa Rosada activará el “paquete de 90 reformas”, siendo la reforma electoral la punta de lanza de este bloque. El oficialismo considera que, al ser un año sin comicios, existe el margen político necesario para negociar cambios estructurales con los gobernadores sin las urgencias propias de un calendario electoral encima.
El eje de la reforma electoral que impulsa Milei busca que los representantes sean “responsables ante sus representados”. Además, el paquete legislativo incluye una modificación profunda en el financiamiento de los partidos políticos, con el fin de otorgar mayor transparencia a los vínculos económicos entre el sector empresarial y la dirigencia política tradicional.
Uno de los puntos más ambiciosos y polémicos será el reingreso del sistema de circunscripción uninominal. Esta propuesta, inspirada en modelos anglosajones como los de Estados Unidos e Inglaterra, ya fue descartada en versiones previas de la Ley Bases debido al rechazo de los bloques aliados, pero el oficialismo insiste en que es la clave para la representatividad.