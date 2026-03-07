Pulgares arriba, sintonía total y una lapicera de souvenir: el "backstage" del encuentro Milei-Trump en Miami

Con la puntualidad de un show de alto impacto, el telón rojo del salón anexo al "Grand Ballroom del Trump National Doral" se corrió a las 9.30. Javier Milei ingresó a la sala con la soltura de quien juega de local. No solo buscaba la foto con Donald Trump; buscaba ratificar su pertenencia al "círculo rojo" del poder republicano.