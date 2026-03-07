Trump lanzó su "coalición militar" antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

El "Trump National Doral" de Miami fue el escenario de una coreografía política que selló, con gestos y palabras, el eje Washington-Buenos Aires. En la inauguración de la cumbre "Escudo de las Américas", Donald Trump no solo anunció la creación de una inédita coalición militar para combatir el narcotráfico, sino que reservó un lugar de privilegio para Javier Milei, presentándolo ante el hemisferio como un aliado incondicional y un "amigo" personal.
Desde el inicio de la presentación, Trump dejó clara su predilección por el líder libertario. Al romper el protocolo para saludar a los 12 mandatarios presentes, el republicano se detuvo especialmente en la figura de Milei. "A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos a los que apoyo", señaló Trump al mirar al presidente argentino.
Al recordar el ascenso político del libertario en las últimas elecciones legislativas, el magnate añadió con entusiasmo. "Perdía por un par de puntos y subió como un cohete", remarcó.
Milei, quien respondió con una sonrisa y el ya clásico gesto de los pulgares en alto, se ubicó estratégicamente justo detrás de Trump al momento de la firma de la proclamación del "Escudo de las Américas". Esa cercanía física simbolizó la sintonía ideológica de una cumbre de la que fueron excluidos los presidentes de Brasil, México y Colombia, marcando una nueva línea divisoria en el mapa político regional.
Una cruzada militar contra los carteles
El núcleo del encuentro fue el anuncio de una "coalición anticartel" con carácter estrictamente militar. Bajo la premisa de la denominada "Doctrina Donroe" -una actualización de la Doctrina Monroe adaptada a la era Trump-, el mandatario estadounidense instó a sus aliados a "desatar el poder" de sus fuerzas armadas.
“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir a los siniestros carteles de una vez por todas”, sentenció Trump ante una audiencia que incluía a figuras como Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Trump incluso fue más allá en su retórica de "mano dura", al sugerir el uso de tecnología de precisión. "¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos, directo al salón de la casa del narco", advirtió.
El eje de la "Nueva Derecha"
La cumbre no solo buscó establecer una estrategia de seguridad, sino consolidar un contrapeso al avance de China e Irán en América Latina. Según la Casa Blanca, Milei representa el modelo de éxito de esta nueva alianza.
El intercambio de saludos entre el gabinete de Trump -incluyendo a Marco Rubio (Estado) y Pete Hegseth (Guerra)- y la comitiva argentina integrada por Karina Milei y Manuel Adorni, ratificó que la relación ha trascendido lo diplomático para convertirse en un vínculo personal de confianza.