Trump lanzó su "coalición militar" antinarco y consagró a Milei como su amigo estratégico en la región

El "Trump National Doral" de Miami fue el escenario de una coreografía política que selló, con gestos y palabras, el eje Washington-Buenos Aires. En la inauguración de la cumbre "Escudo de las Américas", Donald Trump no solo anunció la creación de una inédita coalición militar para combatir el narcotráfico, sino que reservó un lugar de privilegio para Javier Milei, presentándolo ante el hemisferio como un aliado incondicional y un "amigo" personal.