Apertura de sesiones legislativas: Salta reclamó fondos y defendió el equilibrio

Contenido político

El discurso también tuvo un fuerte contenido político. Sáenz destacó que los legisladores nacionales que le responden acompañaron en el Congreso reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Le dimos las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante su plan de gobierno”, señaló. Sin embargo, apuntó contra representantes de La Libertad Avanza en Salta. “Es la séptima vez consecutiva que les pido que dejen de lado la soberbia”, lanzó.