Apertura de sesiones legislativas: Salta reclamó fondos y defendió el equilibrio

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó la caída de recursos nacionales.

DISCURSO. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró el período de sesiones ordinarias. DISCURSO. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró el período de sesiones ordinarias.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró el período de sesiones ordinarias con un discurso en el que combinó balance de gestión, cifras económicas y un fuerte posicionamiento político frente a la Nación. “Vengo a cumplir el mandato constitucional de hacer un balance de lo que hicimos en el año 2025”, dijo, ante diputados y senadores provinciales.

Uno de los ejes centrales fue el reclamo por la caída de recursos nacionales. “Sólo en la Coparticipación, Salta tuvo una pérdida de recursos nacionales en un año por más de $436.000 millones”, afirmó. En ese contexto, volvió a cuestionar el “federalismo al revés”, al sostener que las provincias asumen más responsabilidades con menos fondos.

En materia económica, el mandatario defendió la administración provincial como pilar de su gestión. “En 2025 la Provincia alcanzó su sexto año consecutivo de equilibrio fiscal”, subrayó. Además, detalló que la deuda pública se redujo de U$S 640 millones en 2019 a U$S 346 millones al cierre de 2025.

El Presupuesto 2026 contempla una inversión de $4,2 billones, con más del 85% destinado a salud, educación y seguridad.

El discurso también tuvo un fuerte contenido político. Sáenz destacó que los legisladores nacionales que le responden acompañaron en el Congreso reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Le dimos las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante su plan de gobierno”, señaló. Sin embargo, apuntó contra representantes de La Libertad Avanza en Salta. “Es la séptima vez consecutiva que les pido que dejen de lado la soberbia”, lanzó.

Gustavo Sáenz cruzó a Cristina Kirchner por la intervención del PJ en Salta: “Deciden por Zoom y a dedo”

En obra pública, defendió la continuidad con fondos propios. “La ejecución de la obra pública con fondos provinciales nunca se detuvo en Salta”, indicó. Para 2026 se destinarán casi $300.000 millones al área y se entregarán alrededor de 1.600 viviendas.

Hacia el cierre, recordó su reclamo frente a la Casa Rosada junto a gauchos, en una escena que simbolizó el malestar provincial por la falta de diálogo. “Es injusto que un gobernador pase frío y usted cante en el Movistar Arena. Lo justo es que los dos cantemos”, ironizó.

