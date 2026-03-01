Quiénes son los Benegas Lynch y su vínculo con Javier Milei: el especial saludo en el Congreso

En declaraciones públicas recientes, ratificó posiciones polémicas en torno a la venta de órganos y el aborto. Sostuvo que está a favor de permitir la comercialización de órganos bajo el principio de autonomía individual, y en contra del aborto legal, al considerar que desde la concepción existe una persona humana. También cuestionó la denominada “Agenda 2030”, el ambientalismo y las políticas de igualdad de género, en línea con su defensa irrestricta de la propiedad privada y la reducción del Estado.