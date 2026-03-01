Quiénes son los Benegas Lynch y su vínculo con Javier Milei: el especial saludo en el Congreso

En su discurso ante el Congreso, al tomar la palabra, Javier Milei saludó y pidió un aplauso para Alberto Benegas Lynch (h).
"Quiero hacer una mención especial porque hoy nos honra el máximo representante del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch (h)", dijo Milei, emocionado.
El presidente definió a los Benegas Lync en más de una ocasión como sus “próceres”. Con una trayectoria que atraviesa tres generaciones, la familia Benegas Lynch ocupa un lugar central en la historia y la difusión del pensamiento liberal en la Argentina, especialmente de la corriente vinculada a la Escuela Austríaca de economía.
Una tradición liberal y conservadora
El patriarca, Alberto Benegas Lynch, fue uno de los principales introductores del ideario austríaco en el país. En 1957 fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, desde donde impulsó la visita de referentes internacionales como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Este último defendió la idea de una “dictadura liberal” y respaldó el régimen de Augusto Pinochet en Chile.
La trayectoria del mayor de los Benegas Lynch también estuvo atravesada por su cercanía con procesos políticos de facto en la Argentina. Diversos trabajos académicos lo señalan como simpatizante de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 y como parte del entramado liberal-conservador que respaldó el rumbo económico de la última dictadura militar iniciada en 1976, junto a figuras como José Alfredo Martínez de Hoz y Álvaro Alsogaray.
Alberto Benegas Lynch (h), el “prócer” intelectual
Su hijo, Alberto Benegas Lynch (h), es doctor en Economía y Ciencias de la Dirección, autor de una veintena de libros y miembro de espacios académicos liberales tanto en el país como en el exterior, como el Institute for Economic Affairs de Londres. A lo largo de su carrera reivindicó la influencia formativa de su padre y se consolidó como uno de los principales divulgadores del ideario libertario en la Argentina.
En los últimos años cobró renovada visibilidad por su cercanía con Milei. El propio Presidente relató que lo conoció tras invitarlo a almorzar en Recoleta y que quedó impactado por su capacidad didáctica y de síntesis. Desde entonces, Benegas Lynch (h) se convirtió en una referencia doctrinaria del espacio libertario.
En declaraciones públicas recientes, ratificó posiciones polémicas en torno a la venta de órganos y el aborto. Sostuvo que está a favor de permitir la comercialización de órganos bajo el principio de autonomía individual, y en contra del aborto legal, al considerar que desde la concepción existe una persona humana. También cuestionó la denominada “Agenda 2030”, el ambientalismo y las políticas de igualdad de género, en línea con su defensa irrestricta de la propiedad privada y la reducción del Estado.
Joaquín “Bertie” Benegas Lynch y el armado territorial
La tercera generación, representada por Joaquín “Bertie” Benegas Lynch, desarrolló parte de su carrera en el sector privado —trabajó una década en el Banco Santander y luego en Universia Argentina— antes de involucrarse activamente en política dentro de La Libertad Avanza.
Radicado desde 2007 en la ciudad de La Paz, en Entre Ríos, participó en iniciativas vinculadas a la actividad rural y a la administración de campos. En el plano político, fue activo en movilizaciones del sector agropecuario, tanto durante el conflicto por la Resolución 125 en 2008 como en el respaldo a la familia Etchevehere en la disputa por tierras que incluyó la intervención del dirigente social Juan Grabois.
Dirigentes locales lo describen como un militante alineado con las “ideas de la libertad”, con participación en grupos y actividades partidarias, y como una figura con llegada directa a la conducción nacional del espacio.
Parentesco con el Che Guevara
En la genealogía familiar aparece además un dato llamativo: los Benegas Lynch comparten ascendencia con Ernesto Che Guevara. Según explicó Alberto Benegas Lynch (h) en una columna de opinión, su padre era primo hermano del padre del Che. Ambos descienden de Patricio Lynch, lo que establece un vínculo lejano entre dos tradiciones ideológicas antagónicas.
Un linaje con peso en el ideario libertario
Con tres generaciones dedicadas a la difusión del liberalismo clásico y austríaco, los Benegas Lynch construyeron una marca propia dentro del pensamiento económico argentino. Su influencia, especialmente la de Alberto Benegas Lynch (h), resulta clave para comprender el andamiaje teórico que nutre al actual oficialismo y la centralidad que el ideario libertario ha ganado en la escena política nacional.