Con la presencia de Milei, Trump lanzó en Miami el "Escudo de las Américas"
El presidente de Estados Unidos presentó el nuevo foro multilateral durante una cumbre con mandatarios latinoamericanos. La iniciativa busca coordinar acciones contra el narcoterrorismo y frenar la influencia de China en la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la creación del “Escudo de las Américas”, una alianza geopolítica integrada por Javier Milei y otros 11 mandatarios de la región. El objetivo del nuevo espacio es coordinar acciones contra el narcoterrorismo y enfrentar la ofensiva comercial de China en América Latina.
La iniciativa fue presentada durante una cumbre realizada en el hotel Trump Doral, que desde la noche anterior permanecía fuertemente custodiado y con estrictas medidas de seguridad.
Al iniciar su discurso, el líder republicano agradeció la presencia de los mandatarios y volvió a destacar su respaldo político a Milei. “Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos. Algunos los conocí recién, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé. Ellos tomaron ese respaldo y ganaron en grande”, afirmó.
Durante la cumbre, Trump también destacó la reconstrucción y el fortalecimiento del ejército estadounidense durante su primera administración y subrayó la capacidad militar del país frente a Irán. Según sostuvo, operaciones recientes como el derribo de barcos y sistemas de comunicación iraníes evitaron que ese país desarrollara un arma nuclear.
El mandatario calificó el resultado de esas acciones como “un 15 en una escala de 10”, al remarcar el alcance de la respuesta militar.
En ese contexto, anunció además la creación de la Coalición Anticártel de las Américas, una alianza militar orientada a combatir y erradicar los cárteles criminales en la región. Trump señaló que la reducción del tráfico de drogas por vía marítima alcanzó el 96% y remarcó la importancia del uso de la fuerza letal para destruir las organizaciones vinculadas al narcotráfico y al terrorismo.
El presidente estadounidense agradeció la participación de 17 países y remarcó la necesidad de cooperación internacional para identificar y enfrentar a los responsables de estas actividades.
Trump también hizo especial hincapié en la gravedad de las acciones atribuidas a Irán durante las últimas décadas. Se refirió a sus responsables como “gente mala” y defendió la ofensiva militar estadounidense como una medida necesaria para evitar riesgos globales mayores.
En ese marco, subrayó el carácter histórico del encuentro y afirmó que la creación del “Escudo de las Américas” representa un paso decisivo para la seguridad hemisférica. También destacó la colaboración entre los países presentes como clave para enfrentar amenazas comunes y fortalecer los vínculos regionales.
Además de Milei, participaron como socios fundadores de la iniciativa el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Chile, José Antonio Kast; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de Honduras, Tito Asfura; el de Guyana, Mohamed Irfaan Alí; el de Panamá, José Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
El presidente argentino asistió acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
El conflicto en Medio Oriente
La guerra contra Irán también estuvo presente en las conversaciones de la cumbre. Según se planteó durante el encuentro, el conflicto no es un asunto ajeno a América Latina.
Irán mantiene vínculos estratégicos con Cuba y Nicaragua y, durante el gobierno de Nicolás Maduro, su influencia era profunda en Venezuela. Además, en el pasado contó con Honduras como base de operaciones en América Central, una situación que, según se señaló en el encuentro, cambió tras la llegada de Asfura a la presidencia.
También se mencionó que Teherán financió a la organización Hezbollah a través de negocios vinculados con cárteles de la droga que operan en México y Colombia. De acuerdo con ese análisis, existen células dormidas del grupo fundamentalista libanés que permanecen activas en la región, particularmente en Ciudad del Este, en Paraguay.
Como antecedente, se recordó que Hezbollah fue responsable de los atentados terroristas perpetrados en Buenos Aires en 1992 y 1994, ataques que la Justicia argentina determinó que fueron decididos en Teherán.
Ante este escenario, Trump propuso a los 12 mandatarios latinoamericanos avanzar en un sistema de cooperación multilateral para debilitar la estructura terrorista vinculada a Irán en América Latina.
“La nueva cumbre de América Latina tiene como propósito promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, había señalado previamente Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
La funcionaria agregó que Trump mantendría conversaciones con los líderes de los países participantes, que “han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
El encuentro comenzó a las 8.30, hora del este de Estados Unidos, con un saludo protocolar entre Trump y los mandatarios latinoamericanos. Luego, el presidente norteamericano expuso ante los líderes regionales su estrategia para enfrentar al régimen iraní.
Durante la presentación estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entre otros funcionarios de la Casa Blanca.
La cumbre concluyó antes del mediodía, hora local. Fue la primera vez que Trump expuso ante mandatarios de la región su visión sobre el enfrentamiento con los ayatolás, a una semana del inicio de las operaciones militares en Medio Oriente.
En los últimos días, el presidente estadounidense sostuvo que busca la rendición incondicional del régimen chiita y que eso ocurrirá cuando considere que el poder de los ayatolás haya llegado a su fin en Irán.