Secciones
EconomíaNoticias económicas

Prueba de fuego: el Tesoro enfrenta vencimientos por $18 billones en un marzo clave para las tasas

Bajo la conducción de Federico Furiase, el Gobierno buscará un elevado nivel de refinanciación para asistir al BCRA en la esterilización de pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 2 Hs

El ministerio de Economía inicia un mes determinante para su estrategia financiera. El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, deberá gestionar vencimientos por un total estimado de $18 billones. De ese monto, unos $15 billones están en poder del sector privado, mientras que el resto corresponde a tenencias del sector público (BCRA y FGS de Anses).

La atención de los operadores está puesta en el nivel de "rollover" (refinanciación) que logre el Tesoro. En un escenario donde el Banco Central compra reservas pero la demanda de dinero no muestra señales de recuperación, el Tesoro se convirtió en la principal "rueda de auxilio" para absorber el excedente de pesos. 

La tasa de interés

Según analistas de IEB y Adcap, si el Gobierno busca capturar una liquidez mayor al 100% de los vencimientos, es probable que deba convalidar un nuevo piso de tasas de interés.

Para diversificar la oferta, se espera que Economía insista con instrumentos de corto plazo en dólares (hard dollar), que la semana pasada cerraron con tasas del 6% anual. Esta vía resulta más atractiva para el equipo económico que salir al mercado internacional bajo ley Nueva York, donde las tasas rondarían el 9%.

En el mercado secundario, el optimismo por la baja de la inflación hacia el 3% mensual reactivó el interés por los bonos CER, mientras que la reciente volatilidad del tipo de cambio vuelve a poner en el radar a los bonos Duales.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dicen los industriales argentinos sobre el momento de la economía

Qué dicen los industriales argentinos sobre el momento de la economía

Luis Caputo defendió la apertura comercial en medio de la tensión con los industriales

Luis Caputo defendió la apertura comercial en medio de la tensión con los industriales

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ataque a Irán golpeará la economía mundial con una magnitud incierta

El ministro Caputo ratificó el esquema de bandas y descartó cambios en la política cambiaria

El ministro Caputo ratificó el esquema de bandas y descartó cambios en la política cambiaria

Luis Caputo reforzó su equipo con Ernesto Talvi, un Chicago Boy uruguayo para la agenda exterior

Luis Caputo reforzó su equipo con Ernesto Talvi, un "Chicago Boy" uruguayo para la agenda exterior

Lo más popular
Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico
1

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”
2

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española
3

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal
4

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?
5

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán
6

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Más Noticias
Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

Caída del consumo: quiosqueros tucumanos resisten tras el mostrador

Caída del consumo: quiosqueros tucumanos resisten tras el mostrador

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Los cruces signaron la elección de Agustín Fernández como ombudsman

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española

Comentarios