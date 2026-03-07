Prueba de fuego: el Tesoro enfrenta vencimientos por $18 billones en un marzo clave para las tasas

El ministerio de Economía inicia un mes determinante para su estrategia financiera. El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, deberá gestionar vencimientos por un total estimado de $18 billones. De ese monto, unos $15 billones están en poder del sector privado, mientras que el resto corresponde a tenencias del sector público (BCRA y FGS de Anses).
La atención de los operadores está puesta en el nivel de "rollover" (refinanciación) que logre el Tesoro. En un escenario donde el Banco Central compra reservas pero la demanda de dinero no muestra señales de recuperación, el Tesoro se convirtió en la principal "rueda de auxilio" para absorber el excedente de pesos.
La tasa de interés
Según analistas de IEB y Adcap, si el Gobierno busca capturar una liquidez mayor al 100% de los vencimientos, es probable que deba convalidar un nuevo piso de tasas de interés.
Para diversificar la oferta, se espera que Economía insista con instrumentos de corto plazo en dólares (hard dollar), que la semana pasada cerraron con tasas del 6% anual. Esta vía resulta más atractiva para el equipo económico que salir al mercado internacional bajo ley Nueva York, donde las tasas rondarían el 9%.
En el mercado secundario, el optimismo por la baja de la inflación hacia el 3% mensual reactivó el interés por los bonos CER, mientras que la reciente volatilidad del tipo de cambio vuelve a poner en el radar a los bonos Duales.