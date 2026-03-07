¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

El piloto argentino había logrado superar el primer corte de la sesión, aunque con cierta tensión en los minutos finales. En su primer intento de la Q1 le habían anulado el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a volver a salir para buscar un registro válido. En ese segundo intento consiguió meterse en la siguiente instancia con el 15° tiempo, apenas por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que había terminado 14°.