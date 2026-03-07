¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1?

Franco Colapinto no pudo avanzar a la última instancia de la clasificación del Gran Premio de Australia y largará desde el puesto 16 en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El piloto argentino había logrado superar el primer corte de la sesión, aunque con cierta tensión en los minutos finales. En su primer intento de la Q1 le habían anulado el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 7, lo que lo obligó a volver a salir para buscar un registro válido. En ese segundo intento consiguió meterse en la siguiente instancia con el 15° tiempo, apenas por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que había terminado 14°.
La clasificación estuvo marcada por varios incidentes. El más fuerte ocurrió cuando Max Verstappen chocó en la curva 1 justo cuando iniciaba una vuelta rápida, lo que provocó una bandera roja y la interrupción momentánea de la sesión. Tras la reanudación, Colapinto pudo completar su vuelta y asegurar ese pase a la Q2.
En el segundo tramo de la sesión, sin embargo, el argentino no logró encontrar el ritmo necesario para avanzar. En sus primeros intentos quedó a más de un segundo y medio de Gasly y, pese a salir nuevamente a pista con neumáticos blandos en los minutos finales, no pudo mejorar lo suficiente. Finalmente terminó 16°, mientras que su compañero cerró la tanda en el 14° lugar. Ambos pilotos de Alpine quedaron eliminados en ese corte.
George Russell secures POLE for the Australian Grand Prix, in a Mercedes 1-2! ð— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
Here's the full classification from Quali ð#F1 #AusGP pic.twitter.com/LY16u511Aj
De esta manera, Colapinto partirá desde la octava fila en la carrera que se disputará en el circuito de Albert Park, en Melbourne. La pole position quedó en manos de George Russell, que dominó la última parte de la sesión con una vuelta de 1:18.518 y saldrá desde el primer lugar de la grilla.