Luis Caputo reforzó su equipo con Ernesto Talvi, un "Chicago Boy" uruguayo para la agenda exterior

El ex canciller de Uruguay se sumó como asesor en medio de versiones sobre la salida de José Luis Daza hacia el gabinete de Kast en Chile.

Ernesto Talvi se sumó al equipo de asesores en Economía.
Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó la incorporación del economista Ernesto Talvi a su equipo de asesores. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda destacó la "extensa trayectoria y reputación" del uruguayo, cuya llegada busca apuntalar la visión estratégica de la Argentina en el escenario global.

La designación de Talvi -un doctor en Economía por la Universidad de Chicago con pasado como candidato presidencial y canciller de Uruguay- se produjo en un momento de reconfiguración interna. 

Su ingreso coincidió con los rumores sobre la posible partida del viceministro José Luis Daza, quien suena con fuerza para integrar el gabinete de José Antonio Kast en Chile, a pocos días de su asunción el próximo 11 de marzo.

Con Talvi y Daza en el staff, Caputo consolidó un equipo con sello regional y formación de alto nivel internacional. Talvi aportará una vasta experiencia en organismos como Brookings Institution y el Real Instituto Elcano, especializándose en una materia pendiente para la gestión como es la modernización del comercio exterior y el dilatado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

