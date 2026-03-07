Luis Caputo reforzó su equipo con Ernesto Talvi, un "Chicago Boy" uruguayo para la agenda exterior

Con Talvi y Daza en el staff, Caputo consolidó un equipo con sello regional y formación de alto nivel internacional. Talvi aportará una vasta experiencia en organismos como Brookings Institution y el Real Instituto Elcano, especializándose en una materia pendiente para la gestión como es la modernización del comercio exterior y el dilatado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.