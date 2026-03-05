Luis Caputo defendió la apertura comercial en medio de la tensión con los industriales

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este juees el rumbo económico del gobierno y cuestionó el modelo industrial de las últimas décadas. Además, ratificó la estrategia de apertura comercial.
Durante su participación en la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en Mendoza, el funcionario afirmó: “Vamos al debate sobre potencia industrial versus modelo aperturista. ¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno de ustedes la Argentina es una potencia industrial? El modelo de nuestros últimos 20 años, lejos de hacer crecer la industria ni siquiera pudo hacer crecer un empleo. Ese modelo no tenía nada que ver con algo industrial, era prebendario". E insistió: “Este modelo es eficiente, moral y justo”.
El titular del Palacio de Hacienda también subrayó la importancia de recuperar la credibilidad en la política económica. Según afirmó, la reconstrucción de la confianza es “un punto esencial hoy en la Argentina” para poder “recuperar la economía”. En esa línea, cuestionó las gestiones anteriores al sostener: “Venimos de gobiernos que primaron el gobernar como un negocio y eso en este país ha cambiado 180 grados. No existe más”.
En relación con la evolución de la actividad económica, Caputo aseguró que durante 2025 se registró una mejora en la mayoría de los sectores relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De acuerdo con el funcionario, 11 de los 15 sectores que mide el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del organismo mostraron crecimiento.
Qué dijo Luis Caputo sobre una eventual devaluación del peso
Por otra parte, el ministro volvió a descartar la posibilidad de avanzar en una devaluación del peso. “Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, sostuvo, consignó Todo Noticias.
En el cierre de su exposición, Caputo llamó a dejar atrás los debates del pasado y se mostró optimista sobre el rumbo económico. “Hay enormes razones para ser optimistas y no engancharse con el pasado. Es momento de dejar con el pasado atrás. En el pasado, la política dominaba a la economía y era más fácil hacer abuso de las herramientas económicas y que después la gente pagara el costo”, expresó.
Además, remarcó la necesidad de continuar con la reducción de la presión fiscal para fortalecer la estabilidad macroeconómica. “Necesitamos seguir bajando impuestos. Para ello necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda. Este gobierno va a pagar siempre, va a honrar todas las deudas”, concluyó.