Qué dicen los industriales argentinos sobre el momento de la economía

A la dura respuesta a Javier Milei mediante un informe titulado “Sin Industria no hay Nación”, en el que exigió un trato respetuoso para quienes invierten en el país, la Unión Industrial Argentina (UIA) sumó su relevamiento sectorial para reforzar su posición y expresar su preocupación por la caída de la producción, el cierre de empresas y la apertura de importaciones. Además, el informe reflejó otro dato preocupante: la caída del empleo y los atrasos en los pagos de las empresas.
El sector industrial comenzó 2026 con señales de deterioro, en un contexto marcado por la debilidad de la demanda interna, el aumento de costos y mayores dificultades para competir con productos importados. Todo ello fue expuesto en el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), cuyo índice en enero se ubicó en 36,5 puntos, profundizando la tendencia negativa registrada en los últimos relevamientos.
El indicador, que anticipa la evolución de la actividad industrial, cayó 7,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto del relevamiento anterior. Si bien el primer mes presenta una marcada estacionalidad por vacaciones y paradas de planta, la comparación interanual también mostró un deterioro: frente a enero del año pasado, cuando se había registrado el valor más alto para ese mes en los últimos dos años, el índice retrocedió 5,6 puntos porcentuales.
Todos los sectores relevados registraron un MDI inferior a 50 puntos. Los valores más bajos se observaron en las ramas de textiles, papel y madera, y confecciones, cuero y calzado.
Variables
Respecto de las principales variables, predominaron los resultados negativos. El 53,3% de las empresas encuestadas indicó que su nivel de producción cayó en comparación con el promedio del cuarto trimestre del año pasado. En la misma línea, el 54,7% reportó bajas en las ventas internas -el tercer valor más alto de la serie-, mientras que solo el 13,3% registró aumentos.
En cuanto a la exportaciones, el 30% de las firmas informó caídas y el 14,3% señaló subas, manteniéndose proporciones similares a las observadas en relevamientos previos.
El deterioro de la actividad también se reflejó en el empleo. En enero, el 22,2% de las empresas registró reducciones en su dotación de personal. Entre las compañías que enfrentaron caídas en la producción y redujeron empleo, una de cada dos recurrió directamente a desvinculaciones. Además, el 41,4% ajustó mediante la reducción de turnos y el 22,9% aplicó suspensiones.
Las expectativas laborales también muestran cautela. De cara a los próximos 12 meses, el 19,4% de las empresas prevé incorporar trabajadores, mientras que el 26% anticipa una reducción de su plantel.
Dificultades financieras
En paralelo, crecieron las dificultades financieras dentro del sector. El 45,6% de las empresas reportó problemas para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, pagos a proveedores, obligaciones financieras, servicios públicos o impuestos. Además, el 5,4% indicó atrasos en todos esos pagos. Las mayores dificultades se registraron en el pago de impuestos (33,2%) y a proveedores (31,9%).
Entre las principales consecuencias de estas tensiones financieras se destacaron el aumento de intereses y costos financieros (39,8%) y un mayor endeudamiento o la necesidad de financiamiento de corto plazo (38,1%).
PyMEs
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) replicaron la tendencia general del sector, con predominio de caídas en todas las variables. Las micro y pequeñas firmas registraron un desempeño más desfavorable que las medianas y grandes en producción y ventas. En cambio, en empleo el impacto negativo fue más pronunciado en las firmas de mayor tamaño, lo que podría vincularse con un menor margen de ajuste. Las PyMEs, en tanto, suelen recurrir primero a otros mecanismos antes de reducir personal.
Entre los principales problemas señalados por los industriales, la caída de la demanda interna encabezó las preocupaciones con el 46,1% de las respuestas. Dentro de ese factor, el 23,1% señaló la menor demanda de otras industrias, el 16,1% la caída del consumo de los hogares y el 7% el retroceso de la obra pública.
En segundo lugar se ubicó el aumento de costos (19,7%), con especial incidencia del costo laboral, mencionado por el 49,6% de las empresas. Le siguieron los costos de materias primas e insumos nacionales, con el 16,8%. La dificultad para competir con bienes importados ocupó el tercer lugar entre las preocupaciones, con el 19,4%.