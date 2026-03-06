Qué dicen los industriales argentinos sobre el momento de la economía

A la dura respuesta a Javier Milei mediante un informe titulado “Sin Industria no hay Nación”, en el que exigió un trato respetuoso para quienes invierten en el país, la Unión Industrial Argentina (UIA) sumó su relevamiento sectorial para reforzar su posición y expresar su preocupación por la caída de la producción, el cierre de empresas y la apertura de importaciones. Además, el informe reflejó otro dato preocupante: la caída del empleo y los atrasos en los pagos de las empresas.