Procesan a otros dos comisarios por usar a presos para trabajos de albañilería en El Cadillal

La titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira se hizo cargo de la investigación. Según su hipótesis inicial, desde agosto de 2025 hasta el pasado 11 de noviembre, Beltrán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de los detenidos, José Daniel Sarapura, Lorenzo Miguel Romano, Juan José Santillán y Miguel Adolfo Navarro hacia la dependencia de la Unidad Regional Norte, ubicada entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, para hacerlos trabajar en beneficio propio. Los cuatro, junto con los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, habrían sido trasladados en móviles policiales hacia El Cadillal para trabajar en la vivienda de Beltrán.