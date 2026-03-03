El ministro Caputo ratificó el esquema de bandas y descartó cambios en la política cambiaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó dudas sobre el rumbo del dólar al asegurar que el esquema de flotación dentro de bandas se mantendrá inalterado. El funcionario resaltó que el objetivo central sigue siendo la acumulación "inteligente" de reservas, para evitar intervenciones que fuercen la cotización del mercado.
Caputo defendió la prudencia del Banco Central (BCRA), al explicar que la autoridad monetaria solo interviene cuando la demanda de dinero y la profundidad del mercado lo justifican. "Nada va a cambiar", sentenció. Además, el ministro remarcó la importancia de evitar movimientos bruscos para preservar la estabilidad lograda.
El ministro recordó el complejo escenario tras el acuerdo con el FMI, donde un "ataque político" provocó la dolarización del 50% del M2. En ese escenario de mercado "one-sided" (solo compradores), Caputo justificó la decisión de no convalidar precios.
"Intervenir ahí hubiera empujado el dólar al techo de la banda", afirmó. Como respaldo a su estrategia, destacó que el riesgo país desplomó de 1500 a 570 puntos y que las compras del Banco Central hoy quintuplican las metas pactadas con el organismo internacional.
Dardos a los "falsos flotadores"
Al ser consultado sobre la presión para establecer un "piso" al dólar, el ministro fue tajante al calificar a quienes lo piden como "falsos flotadores".
Según su visión, fijar un valor mínimo incentiva la retención de divisas por parte de los especuladores. Comparó enero y febrero: cuando el BCRA permitió que el precio descendiera levemente, la liquidación fue mayor que cuando se intentó sostener un piso artificial.
Finalmente, Caputo definió la gestión cambiaria como un "arte" más que una ciencia exacta, al descartar metas rígidas trimestrales en favor de objetivos anuales más realistas.