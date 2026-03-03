Secciones
EconomíaNoticias económicas

El ministro Caputo ratificó el esquema de bandas y descartó cambios en la política cambiaria

El ministro de Economía defendió la prudencia del Banco Central, al explicar que la autoridad monetaria solo interviene cuando la demanda de dinero y la profundidad del mercado lo justifican.

El ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro de Economía, Luis Caputo.
Hace 3 Min

El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó dudas sobre el rumbo del dólar al asegurar que el esquema de flotación dentro de bandas se mantendrá inalterado. El funcionario resaltó que el objetivo central sigue siendo la acumulación "inteligente" de reservas, para evitar intervenciones que fuercen la cotización del mercado.

Caputo defendió la prudencia del Banco Central (BCRA), al explicar que la autoridad monetaria solo interviene cuando la demanda de dinero y la profundidad del mercado lo justifican. "Nada va a cambiar", sentenció. Además, el ministro remarcó la importancia de evitar movimientos bruscos para preservar la estabilidad lograda.

El ministro recordó el complejo escenario tras el acuerdo con el FMI, donde un "ataque político" provocó la dolarización del 50% del M2. En ese escenario de mercado "one-sided" (solo compradores), Caputo justificó la decisión de no convalidar precios.

"Intervenir ahí hubiera empujado el dólar al techo de la banda", afirmó. Como respaldo a su estrategia, destacó que el riesgo país desplomó de 1500 a 570 puntos y que las compras del Banco Central hoy quintuplican las metas pactadas con el organismo internacional.

Dardos a los "falsos flotadores"

Al ser consultado sobre la presión para establecer un "piso" al dólar, el ministro fue tajante al calificar a quienes lo piden como "falsos flotadores". 

Según su visión, fijar un valor mínimo incentiva la retención de divisas por parte de los especuladores. Comparó enero y febrero: cuando el BCRA permitió que el precio descendiera levemente, la liquidación fue mayor que cuando se intentó sostener un piso artificial.

Finalmente, Caputo definió la gestión cambiaria como un "arte" más que una ciencia exacta, al descartar metas rígidas trimestrales en favor de objetivos anuales más realistas.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Renunció el secretario de Finanzas Alejandro Lew: Luis Caputo anunció que Federico Furiase ocupará el cargo

Renunció el secretario de Finanzas Alejandro Lew: Luis Caputo anunció que Federico Furiase ocupará el cargo

Un duro reproche dejó el ministro Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral

Un duro reproche dejó el ministro Luis Caputo a los empresarios por la reforma laboral

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Los factores que sostienen la baja del dólar y las proyecciones cambiarias para los próximos meses

Los factores que sostienen la baja del dólar y las proyecciones cambiarias para los próximos meses

El trilema de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

El "trilema" de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

Lo más popular
La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
1

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo
2

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
4

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales
6

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Más Noticias
Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

Tras el paro nacional, hoy comienza el ciclo lectivo en Tucumán

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Comentarios