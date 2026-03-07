Intersección de las rutas 9 y 306: filas eternas, cámaras y multas en el cruce más caótico

“Pasás por ahí, no te das cuenta de nada y semanas después te llega al teléfono una multa con foto incluida”, cuenta Pablo Lazarte, taxista con dos décadas de experiencia al volante. Según relata, no fue su caso, pero sí el de muchos colegas. “Incluso hubo situaciones en las que les enviaron las multas por correo a los hijos o a las esposas de los taxistas. Yo no sé de dónde sacan la información, pero no me parece correcto”, cuestiona.