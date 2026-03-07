Salta: una mujer llevaba más de un kilo de cocaína oculto dentro de un peluche

Una mujer fue detenida en la provincia de Salta luego de que agentes de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaba más de un kilo de cocaína oculto dentro de un peluche. El procedimiento se realizó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 50, a la altura del kilómetro 46, en cercanías de la ciudad de Orán.
Según informó oficialmente la fuerza de seguridad, el operativo fue llevado adelante por efectivos de la Sección “28 de Julio” del Escuadrón 20 “Orán”, quienes detuvieron la marcha de un automóvil en el que viajaban tres mujeres que trasladaban distintas mercaderías.
Durante la inspección del vehículo, los gendarmes utilizaron un escáner fijo y detectaron algo inusual dentro de uno de los juguetes. “Detectaron la posible presencia de algún tipo de sustancia entre la carga”, indicaron desde Gendarmería.
Al revisar el peluche, los efectivos advirtieron que presentaba un peso excesivo. Cuando lo abrieron, encontraron en su interior un paquete rectangular de color amarillo. La prueba de campo narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1 kilo con 45 gramos.
Tras el hallazgo, la Fiscalía Descentralizada de Orán dispuso que una de las sospechosas quedara detenida en carácter de incomunicada, mientras que las otras dos mujeres quedaron ligadas a la causa.