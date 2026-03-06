Intentaron pasar más de 50 kilos de marihuana ocultos en encomiendas, pero fueron descubiertos con un escáner

Un importante operativo contra el narcotráfico permitió el secuestro de casi 56 kilos de marihuana ocultos en paquetes enviados desde la zona fronteriza del norte argentino. El procedimiento fue realizado por personal de Agencia de Recaudación y Control Aduanero en la provincia de Salta y ya interviene la Justicia Federal.
El hallazgo se produjo durante tareas de control realizadas en la Zona Secundaria Aduanera, donde los agentes inspeccionaban encomiendas provenientes de áreas limítrofes. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se enmarca en los operativos habituales que buscan detectar maniobras vinculadas al tráfico ilegal de estupefacientes.
Sospechas durante la inspección
La intervención comenzó cuando los inspectores detectaron irregularidades en dos paquetes que formaban parte de un envío mayor. El peso y algunas características externas de los bultos despertaron sospechas entre los agentes, quienes decidieron someterlos a un control más exhaustivo.
Para avanzar con la verificación, los paquetes fueron analizados mediante un escáner móvil. Las imágenes obtenidas revelaron elementos compatibles con la presencia de material orgánico en su interior, lo que reforzó las sospechas de que podría tratarse de droga.
Confirmación del cargamento
Tras detectar los indicios, se dio aviso a la Justicia y se procedió a la apertura de las encomiendas siguiendo el protocolo correspondiente y en presencia de testigos. Durante la inspección se constató que los paquetes ocultaban un total de 55 kilos con 763 gramos de marihuana.
La sustancia estaba fraccionada en envoltorios compactos y camuflada entre otros objetos para intentar evitar los controles de seguridad.
Ante el hallazgo, tomó intervención la Fiscalía Federal de Distrito Salta, que dispuso el secuestro inmediato de la droga y el inicio de una investigación para determinar la procedencia del cargamento y los responsables del envío.