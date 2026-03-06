Secciones
Encuentran dos mochilas cargadas con cocaína y cinco bolsas tipo arpilleras con hojas de coca a la vera del Río Bermejo

Una patrulla de gendarmes halló 20 kilos del estupefaciente y 100 kilos de la sustancia vegetal en el Sector denominado “Carlitos”.

Hace 18 Min

En Salta, en cercanías a la Ruta Nacional N° 50, kilómetro 37, los efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", realizaban un patrullaje por la zona cuando observaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus espaldas. Al advertir la presencia del personal de La Fuerza, los individuos arrojaron la carga y emprendieron una veloz huida por el terreno sin ser aprehendidos.

Ante esa situación, los uniformados realizaron un rastrillaje exhaustivo donde hallaron cinco bultos entre la maleza. Inmediatamente, los funcionarios inspeccionaron dos mochilas con 20 paquetes rectangulares, que sometidos a la prueba de campo Narcotest, la misma arrojo resultado positivo para cocaína con un peso total de 20 kilos 880 gramos. Además, dentro de cinco bultos había 100 kilos de hoja de coca en estado natural.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se procedió al secuestro de la totalidad de la droga y la mercadería.

