Encuentran dos mochilas cargadas con cocaína y cinco bolsas tipo arpilleras con hojas de coca a la vera del Río Bermejo

En Salta, en cercanías a la Ruta Nacional N° 50, kilómetro 37, los efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 20 "Orán", realizaban un patrullaje por la zona cuando observaron a un grupo de personas transportando bultos sobre sus espaldas. Al advertir la presencia del personal de La Fuerza, los individuos arrojaron la carga y emprendieron una veloz huida por el terreno sin ser aprehendidos.