Guerra en Medio Oriente: Trump exige la rendición incondicional de Irán y descarta negociar

El conflicto se ha ampliado rápidamente y ya involucra a más de una docena de países en Medio Oriente. En ese contexto, la policía de Londres informó este viernes la detención de cuatro hombres sospechosos de colaborar con Irán en tareas de espionaje contra la comunidad judía. En el pasado, Teherán ha sido vinculado con ataques en el extranjero contra disidentes iraníes, ciudadanos israelíes y objetivos judíos.