Guerra en Medio Oriente: Trump exige la rendición incondicional de Irán y descarta negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes cualquier posibilidad de diálogo con Irán mientras el país no acepte una “rendición incondicional”, en medio de una creciente escalada militar en Medio Oriente.
“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
La publicación se difundió mientras Israel intensificaba sus bombardeos sobre objetivos en Teherán y contra posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut. En paralelo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que los ataques de Estados Unidos contra Irán estaban “a punto de aumentar drásticamente”.
Los bombardeos israelíes en Líbano alcanzaron una intensidad no registrada desde el alto el fuego de 2024 que puso fin a la última guerra con Hezbollah. El grupo respaldado por Irán había lanzado cohetes contra territorio israelí durante los primeros días del actual conflicto.
Como consecuencia de la escalada, más de 95.000 personas abandonaron los suburbios de Beirut y el sur del Líbano, luego de que Israel emitiera órdenes de evacuación masiva.
Operaciones militares y objetivos estratégicos
En paralelo, Estados Unidos e Israel dirigieron ataques contra posiciones iraníes con el objetivo de debilitar las capacidades militares del país, su dirigencia y su programa nuclear. Sin embargo, las metas y los plazos de la operación han variado, y en algunos momentos se insinuó la intención de provocar un cambio de gobierno en Irán o impulsar nuevos liderazgos desde el interior del país.
El conflicto se ha ampliado rápidamente y ya involucra a más de una docena de países en Medio Oriente. En ese contexto, la policía de Londres informó este viernes la detención de cuatro hombres sospechosos de colaborar con Irán en tareas de espionaje contra la comunidad judía. En el pasado, Teherán ha sido vinculado con ataques en el extranjero contra disidentes iraníes, ciudadanos israelíes y objetivos judíos.
Trump plantea reconstrucción tras la rendición
En otra publicación en redes sociales, Trump sostuvo que, una vez producida la rendición de Irán y la designación de un “líder aceptable”, Estados Unidos y sus aliados ayudarían a reconstruir el país.
Según el mandatario, la intención sería convertir a Irán en una nación “económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.
Estas declaraciones generan interrogantes sobre el desenlace buscado por Washington y Tel Aviv. Hasta el momento, las acciones militares han dejado al menos 1.230 muertos en Irán, más de 200 en Líbano y alrededor de una docena en Israel, según cifras oficiales. Además, seis militares estadounidenses han fallecido.