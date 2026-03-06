Bitácora del conflicto en Medio Oriente: un misil cayó sobre un campo de juegos en Siria

Juego entre peligros: En medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, una escena inesperada se volvió viral en redes sociales. En la localidad de Qazaljo, en el noreste de Siria, cerca del Aeropuerto Internacional, varios niños y vecinos se fotografiaron y filmaron junto a los restos de un misil iraní que cayó en la zona, el miércoles pasado.
Hundidos más de 30 buques iraníes.- Estados Unidos ha hundido más de 30 buques iraníes, mientras que los ataques con misiles balísticos y drones de las fuerzas de Teherán han disminuido de forma considerable desde el inicio de la ofensiva, el sábado, afirmó un alto oficial estadounidense. “Ya superamos los 30 barcos hundidos y, en las últimas horas, golpeamos un buque portadrones iraní de un tamaño aproximado al de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”, declaró el almirante Brad Cooper.
Israel anuncia una “nueva fase”.- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, anunció que la guerra con Irán entra en una nueva etapa, tras “haber llevado a cabo con éxito la fase de ataque sorpresa”. “Continuaremos el desmantelamiento del régimen iraní y de sus capacidades militares. Aún tenemos otras sorpresas reservadas”, advirtió el teniente general en una declaración televisada.
Orden de avanzar en el Líbano.- En el frente de Líbano, el jefe del Estado Mayor de Israel afirmó que intensifica la operación contra el movimiento islamista Hezbollah. “Estamos atacando con fuerza, en la línea del frente y más profundamente en el Líbano. He dado instrucciones a las fuerzas armadas israelíes para que avancen y profundicen la línea de control a lo largo de la frontera”, indicó el militar.
Irán no negocia ni pide tregua.- “No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos”, declaró a NBC News el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi. En cuanto al estratégico estrecho de Ormuz, “no tenemos intención de cerrarlo por ahora, pero a medida que la guerra continúe, consideraremos todas las posibilidades”, agregó.
Trump quiere intervenir en la política iraní.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. “Tengo que participar en el nombramiento, como con (la venezolana) Delcy” Rodríguez, dijo Trump al medio Axios.
Apoyo a una ofensiva kurda.- Trump respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. “Es estupendo que quieran hacer eso, yo estaría totalmente a favor”, señaló en una entrevista. Ayer, Irán volvió a atacar a grupos opositores kurdos iraníes en el norte de Irak. La región autónoma kurda del norte de Irak alberga campos y bases operadas por varios grupos rebeldes kurdos iraníes, que Irán ataca repetidamente desde el inicio de la guerra.
Cerca de 1.400 muertos.- El número de muertos en Irán desde el sábado, cuando comenzó el ataque de Estados Unidos e Israel supera las 1.250 personas. En el Líbano, el balance de los ataques israelíes supera los 100 muertos y los 638 heridos, informó el Ministerio de Salud libanés.
Beirut, la nueva Gaza.- El ministro de Finanzas israelí, el político de ultraderecha Bezalel Smotrich, advirtió a los residentes de los barrios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, que enfrentarán a una devastación similar a la de Gaza.
Azerbaiyán, atacado.- Dos personas resultaron heridas en el enclave azerbaiyano de Najicheván, en un ataque con drones contra un aeropuerto y cerca de una escuela. El ejército iraní negó haber lanzado drones contra Azerbaiyán y acusó a Israel de llevar a cabo acciones para “perturbar las relaciones entre países musulmanes”.
Refuerzos europeos a Chipre.- España e Italia anunciaron que enviarán recursos navales a Chipre, cuatro días después de un ataque de drones iraníes contra la base británica de Akrotiri en esta isla del Mediterráneo oriental.
Explosiones en qatar, Baréin y Arabia.- Qatar es blanco de un “ataque con misiles”, anunció el Ministerio de Defensa poco después de que se escucharan fuertes explosiones en la capital, Doha. También hubo explosiones sobre la capital de Baréin. En la capital de Arabia Saudita, Riad, diplomáticos occidentales recibieron la orden de refugiarse. En Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, seis trabajadores extranjeros resultaron heridos.
Sin pruebas de bomba nuclear.- El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó en una entrevista con la televisión estatal de España que no existían pruebas que demostraran que Irán estuviera desarrollando un arma nuclear. “Nosotros no hemos tenido ninguna prueba de un esfuerzo sistemático (por parte de Irán) para avanzar hacia la fabricación de armas nucleares”, dijo Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Su declaración contradice las afirmaciones de funcionarios estadounidenses e israelíes que acusan a la República Islámica de desarrollar un programa nuclear oculto con el objetivo de fabricar armas atómicas, acusación que ha rechazado categóricamente Irán. Grossi reiteró que las conclusiones del organismo nuclear de las Naciones Unidas coinciden con las de otras fuentes independientes sobre el tema.
Explosiones en Tel Aviv.- Varias explosiones se oyeron poco después de las 21 locales en Tel Aviv, donde se activaron las sirenas de alarma para pedir a la población que se dirigiera a los refugios tras la detección de nuevos disparos de misiles iraníes. Las explosiones se escucharon hasta Jerusalén, según periodistas de la agencia AFP. En Teherán, varios medios iraníes, entre ellos la radio y la televisión estatales, anunciaron el inicio de “una nueva andanada de disparos de misiles” hacia Israel. El ejército israelí informó que había comenzado a atacar infraestructura perteneciente al grupo proiraní Hezbollah en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, después de haber advertido previamente a los residentes de la zona que evacuaran. “Las FDI (el ejército de Israel) han comenzado a atacar infraestructura de Hezbolá en el área de Dahieh, en Beirut”, dijeron los militares.
Impacto en Wall Street.- La Bolsa de Nueva York cerró a la baja, lastrada por las inquietudes geopolíticas en el sexto día de la guerra en Oriente Medio, mientras el nuevo repunte de los precios del petróleo hace temer un aumento de la inflación. El Dow Jones perdió un 1,61% tras caer más de un 2% durante la sesión. El tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,26% y el índice ampliado S&P bajó un 0,56%. El estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y cerca del 20% del gas natural licuado (GNL), sigue paralizado. Como consecuencia, los precios del crudo volvieron a registrar un fuerte avance y alcanzaron el jueves niveles no vistos desde 2024. Desde el inicio del conflicto, las cotizaciones se han disparado cerca de un 20%.