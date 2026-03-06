Bitácora del conflicto en Medio Oriente: un misil cayó sobre un campo de juegos en Siria

Impacto en Wall Street.- La Bolsa de Nueva York cerró a la baja, lastrada por las inquietudes geopolíticas en el sexto día de la guerra en Oriente Medio, mientras el nuevo repunte de los precios del petróleo hace temer un aumento de la inflación. El Dow Jones perdió un 1,61% tras caer más de un 2% durante la sesión. El tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,26% y el índice ampliado S&P bajó un 0,56%.sdLa Bolsa de Nueva York cerró a la baja el jueves, lastrada por las inquietudes geopolíticas en el sexto día de la guerra en Medio Oriente, mientras el nuevo repunte de los precios del petróleo hace temer un aumento de la inflación. El estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y cerca del 20% del gas natural licuado (GNL), sigue paralizado. Como consecuencia, los precios del crudo volvieron a registrar un fuerte avance y alcanzaron el jueves niveles no vistos desde 2024. Desde el inicio del conflicto, las cotizaciones se han disparado cerca de un 20%.