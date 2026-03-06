Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
Hay caminos y calles bajo agua en distintas localidades del departamento Alberdi. En Villa Belgrano debieron habilitar una escuela para alojar a personas damnificadas, mientras que ríos y arroyos registran un aumento en su caudal.
Las intensas lluvias que se registran en el sur de Tucumán provocaron anegamientos de caminos y calles en varias localidades, además de complicaciones en la circulación sobre la ruta nacional 38 y la evacuación de familias en Villa Belgrano.
Según informaron fuentes policiales, en la jurisdicción de la comisaría de Santa Ana se registran anegamientos en distintos caminos de la zona. Una situación similar se presenta en el área de la comisaría de Alberdi, donde también hay calles y caminos con acumulación de agua.
En Villa Belgrano el panorama es más complejo. Allí continúan las lluvias y se reportó agua sobre la calzada de la ruta nacional 38, además de anegamientos en caminos vecinales. Debido a esta situación se registraron evacuados y se habilitó la escuela Virgen Generala para alojar a las personas damnificadas.
En tanto, en la jurisdicción de la comisaría de La Invernada también se reportan lluvias, caminos anegados y presencia de agua sobre la calzada de la ruta 38.
Las autoridades indicaron además que el río Chico y el arroyo Matazambi presentan un aumento considerable en su caudal, lo que genera preocupación en las zonas cercanas.
Ante este panorama, móviles policiales de cada jurisdicción trabajan en las áreas afectadas asistiendo a vecinos y señalizando la ruta nacional 38 para evitar accidentes de tránsito por la presencia de agua sobre la calzada.
Hasta el momento, las localidades afectadas por el avance del agua son Villa Belgrano, Santa Ana, El Polear, La Invernada, Alberdi y Monteagudo.
Por otra parte, desde la Comisaría de Aguilares se informó que el tránsito vehicular se mantiene normal y que no se registraron viviendas con ingreso de agua ni daños por caída de árboles. Tampoco se produjeron cortes en el suministro eléctrico.
En cuanto a los cursos de agua, el río Medina y el arroyo Barrientos presentan un caudal normal y sin desbordes. En cambio, el río Chico muestra un incremento en su caudal y existe la posibilidad de que se produzcan desbordes si continúan las precipitaciones.