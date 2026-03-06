Secciones
DeportesMotores

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

El argentino terminó 18° en la segunda práctica del Gran Premio de Australia, en una jornada marcada por las pruebas del nuevo reglamento y el dominio del local Oscar Piastri

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne @AlpineF1Team
Hace 24 Min

Franco Colapinto tuvo su primera jornada oficial en el Gran Premio de Australia y cerró el viernes con el 18° puesto en la segunda práctica libre disputada en el circuito de Albert Park. En un día marcado por la adaptación a los nuevos autos de la Fórmula 1 2026, el piloto argentino trabajó principalmente en tandas de prueba y recopilación de datos para Alpine.

Colapinto comenzó la sesión con neumáticos medios, la misma estrategia que utilizó su compañero de equipo, Pierre Gasly. A lo largo de la práctica logró mejorar sus registros iniciales, aunque también tuvo algunos inconvenientes, como una vuelta abortada tras irse levemente ancho en una curva cuando intentaba bajar su tiempo con neumáticos blandos.

El argentino completó varias tandas y regresó en distintas ocasiones al box para ajustes. Finalmente cerró la jornada en el puesto 18°, en una sesión en la que Alpine quedó a más de dos segundos de los tiempos de referencia, reflejando las dificultades del equipo francés en el estreno del nuevo reglamento técnico.

El más rápido del día fue el australiano Oscar Piastri, que hizo delirar al público local al marcar 1:19.729 con su McLaren. Detrás quedaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc completaron los cinco primeros lugares. 

La práctica también dejó varios problemas mecánicos. Sergio Pérez apenas pudo girar antes de detener su Cadillac en pista, lo que provocó un virtual safety car en los minutos finales. Max Verstappen, que había estado cerca de la punta en la primera sesión, terminó sexto tras dañar el piso de su Red Bull sobre el final de la FP2. 

Temas AustraliaSergio PérezLewis HamiltonFórmula 1Max VerstappenCharles LeclercPierre GaslyGeorge Russell
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre
1

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
2

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
3

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos
4

Violencia sexual en manada: cómo se construyen esos consensos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos
5

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc
6

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Más Noticias
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

¿La mejor novela sobre el lado oscuro de internet?

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

Comentarios