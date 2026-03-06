Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Franco Colapinto tuvo su primera jornada oficial en el Gran Premio de Australia y cerró el viernes con el 18° puesto en la segunda práctica libre disputada en el circuito de Albert Park. En un día marcado por la adaptación a los nuevos autos de la Fórmula 1 2026, el piloto argentino trabajó principalmente en tandas de prueba y recopilación de datos para Alpine.