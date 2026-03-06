Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Franco Colapinto tuvo su primera jornada oficial en el Gran Premio de Australia y cerró el viernes con el 18° puesto en la segunda práctica libre disputada en el circuito de Albert Park. En un día marcado por la adaptación a los nuevos autos de la Fórmula 1 2026, el piloto argentino trabajó principalmente en tandas de prueba y recopilación de datos para Alpine.
Colapinto comenzó la sesión con neumáticos medios, la misma estrategia que utilizó su compañero de equipo, Pierre Gasly. A lo largo de la práctica logró mejorar sus registros iniciales, aunque también tuvo algunos inconvenientes, como una vuelta abortada tras irse levemente ancho en una curva cuando intentaba bajar su tiempo con neumáticos blandos.
El argentino completó varias tandas y regresó en distintas ocasiones al box para ajustes. Finalmente cerró la jornada en el puesto 18°, en una sesión en la que Alpine quedó a más de dos segundos de los tiempos de referencia, reflejando las dificultades del equipo francés en el estreno del nuevo reglamento técnico.
El más rápido del día fue el australiano Oscar Piastri, que hizo delirar al público local al marcar 1:19.729 con su McLaren. Detrás quedaron los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, mientras que Lewis Hamilton (Ferrari) y Charles Leclerc completaron los cinco primeros lugares.
La práctica también dejó varios problemas mecánicos. Sergio Pérez apenas pudo girar antes de detener su Cadillac en pista, lo que provocó un virtual safety car en los minutos finales. Max Verstappen, que había estado cerca de la punta en la primera sesión, terminó sexto tras dañar el piso de su Red Bull sobre el final de la FP2.