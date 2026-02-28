El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El Senado fue escenario de un extenso debate que marcó el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. En una jornada iniciada a las 11, el oficialismo logró aprobar la Reforma Penal Juvenil -que, entre otros puntos, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- y la Reforma Laboral, con la eliminación del polémico artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.
El primer proyecto obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención; mientras que el segundo fue aprobado cerca de la medianoche con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones. En relación con la votación de los senadores tucumanos, Beatriz Ávila (Independencia) respaldó ambas iniciativas; Juan Manzur (Justicialismo) votó en contra de las dos; y Sandra Mendoza acompañó el Régimen Penal Juvenil, pero rechazó la reforma laboral.
Régimen penal juvenil
Minutos antes de la votación, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa oficialista: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
Luego, la funcionaria pidió un minuto de silencio por las víctimas y solicitó que todo el bloque se pusiera de pie. El peronismo observó la escena, mientras la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, aclaró que no podía tomar esa decisión. Finalmente, todos los legisladores se levantaron de sus bancas y se realizó el homenaje.
El peronismo se opuso desde el inicio al proyecto y advirtió que la iniciativa pone el foco en lo punitivo por sobre la protección de las infancias, además de cuestionar la insuficiencia de los fondos previstos. Parte de esa postura quedó reflejada en la intervención de la senadora Lucía Corpacci. El bloque también expresó su malestar porque había acordado con el oficialismo no habilitar la presencia de familiares en las gradas; sin embargo, se permitió el ingreso de varios asistentes que se ubicaron en los palcos del primer piso.
La votación del proyecto se realizó pasadas las 18, tras más de seis horas de debate en el recinto.
Modernización laboral
Aprobado el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Senado inició el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral con exposiciones mayoritariamente opositoras, aunque en menor número que en la última sesión en la que la Cámara Alta había abordado la iniciativa.
Entre las intervenciones, el senador Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, cuestionó el tratamiento del proyecto y aseguró que la iniciativa “no moderniza, sino que precariza” a los trabajadores. También hizo referencia a su trayectoria profesional: “En esta ley se dejan de lado estatutos, y uno me toca porque es de la profesión de la que vengo: el Estatuto del Periodista”, señaló. “No es una casualidad, porque los periodistas que no hablan bien y vienen a cubrir noticias no tendrán el domingo la comodidad para trabajar en el Congreso, sabemos de periodistas agredidos, también tienen cuestiones en los tribunales. El ataque al periodismo no es una casualidad”, agregó.
Luego, al cerrar el debate, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, pronosticó que “esta ley va derecho al conflicto judicial” y afirmó que se violó el reglamento interno del Senado y la Constitución Nacional “robándole” senadores a la oposición -en referencia a la salida de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza- para el tratamiento exprés de la ley. Denunció que el Gobierno tiró “cargos, plata, fondos” para conseguir el quórum en Diputados; y apuntó contra los “gobernadores que se dicen justicialistas, que se venden por un ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”.
Cruce de libertarios
En el inicio del debate por la Reforma Laboral, mientras el senador Mariano Recalde exponía, se produjo un fuerte cruce que no pudo apreciarse en su totalidad en la transmisión oficial y que obligó al legislador a interrumpir su discurso.
Según consignó Infobae, Villarruel detuvo la alocución para advertir a la senadora libertaria Nadia Márquez que “no puede hacer entrar a nadie (al recinto) que no sea senador o prosecretario de bloque”, en referencia al ingreso del diputado Guillermo Montenegro, quien saludaba a integrantes de su espacio.
Cuando la legisladora neuquina intentó explicar lo ocurrido, la vicepresidenta le negó la palabra por considerar improcedente la interrupción. La situación generó el enojo de Márquez, quien terminó gritándole a Villarruel: “¡Es una mentirosa!”. “Senadora, ubíquese”, respondió brevemente la presidenta de la Cámara.
Festejos del Gobierno
Con estas aprobaciones, el gobierno de Milei llegará a la apertura de las sesiones legislativas del domingo por la noche con dos de sus principales reformas sancionadas, ambas promesas de campaña antes de asumir la presidencia. A ello se suma la aprobación en diciembre pasado del Presupuesto 2026, el primero de la actual gestión.
Según informó Ámbito en base a fuentes oficiales, el mensaje presidencial tendrá una duración aproximada de 30 minutos y estará centrado en la agenda de transformaciones que el Poder Ejecutivo buscará profundizar durante 2026. Milei solicitó a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete al menos 10 propuestas para nutrir su exposición.