El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Entre las intervenciones, el senador Marcelo Lewandowski, del bloque Justicialista, cuestionó el tratamiento del proyecto y aseguró que la iniciativa “no moderniza, sino que precariza” a los trabajadores. También hizo referencia a su trayectoria profesional: “En esta ley se dejan de lado estatutos, y uno me toca porque es de la profesión de la que vengo: el Estatuto del Periodista”, señaló. “No es una casualidad, porque los periodistas que no hablan bien y vienen a cubrir noticias no tendrán el domingo la comodidad para trabajar en el Congreso, sabemos de periodistas agredidos, también tienen cuestiones en los tribunales. El ataque al periodismo no es una casualidad”, agregó.