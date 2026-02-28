Triunfo estratégico para Milei: el Senado sancionó la reforma laboral en la previa de la Asamblea Legislativa

En una jornada marcada por la tensión legislativa y un fuerte despliegue de seguridad, el oficialismo logró convertir en ley su ambiciosa reforma laboral. Con 42 votos a favor, La Libertad Avanza (LLA) cerró una semana de éxitos en la Cámara Alta -tras la aprobación del Régimen Penal Juvenil-, al despejar el camino para el discurso del presidente Javier Milei ante la apertura de sesiones ordinarias.