La Libertad Avanza Tucumán celebró la aprobación de la reforma laboral: "Menos burocracia, más trabajo"

Lisandro Catalán aseguró que el país empieza a dejar atrás décadas de rigidez y trabas que frenaban el empleo.

Dirigentes de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) celebraron la sanción de la reforma laboral y  la definieron como “un paso histórico” para transformar el mercado laboral argentino.

"Se aprobó la Ley de Modernización Laboral. Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina empieza a dejar atrás décadas de rigidez y trabas que frenaban el empleo", afirmó el presidente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán. Y agregó: "Menos burocracia, más trabajo y más libertad para producir. Ese es el camino".

En tanto, el diputado Gerardo Huesen sostuvo: “Dimos un paso clave. Modernizar el trabajo es darle más oportunidades al que quiere contratar y al que quiere conseguir empleo. Se cumple lo que prometimos”.

Federico Pelli remarcó que la ley “marca un punto de inflexión: reglas claras, empleo formal y un país que vuelve a apostar por la producción y el mérito”, y subrayó que acompañarán el modelo de reformas impulsado a nivel nacional y provincial.

Por su parte, la diputada Soledad Molinuevo celebró la aprobación en redes sociales y expresó su confianza en que la modernización laboral contribuirá a que “Argentina salga adelante”.

Desde el espacio libertario señalaron que la norma forma parte del paquete de reformas estructurales orientadas a reducir la burocracia, incentivar la contratación formal y fortalecer el sector privado como motor del crecimiento.

Temas TucumánBuenos AiresCongresoGerardo HuesenJavier MileiLisandro CatalánFederico PelliSoledad Molinuevo
