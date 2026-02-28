La Libertad Avanza Tucumán celebró la aprobación de la reforma laboral: "Menos burocracia, más trabajo"

"Se aprobó la Ley de Modernización Laboral. Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina empieza a dejar atrás décadas de rigidez y trabas que frenaban el empleo", afirmó el presidente del espacio en la provincia, Lisandro Catalán. Y agregó: "Menos burocracia, más trabajo y más libertad para producir. Ese es el camino".