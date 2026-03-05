Acuerdo salarial: el Gobierno provincial y ATE firmaron una suba del 11% al básico

El Gobierno provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmaron este jueves un acuerdo salarial que establece un incremento del 11% al básico y una recomposición integral que busca sostener el poder adquisitivo frente al contexto económico nacional.
El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó la firma del entendimiento. También participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Por el sector gremial, el acuerdo fue refrendado por el secretario general de ATE, Jorge Flores.
El acta firmada contempla una serie de beneficios que impactarán de manera directa en el bolsillo de los agentes estatales a partir del mes de marzo.
Claves del acuerdo
Entre los principales puntos del acuerdo se destaca un incremento del 11% al salario básico, además de una mejora global que representa $120.000 en los ingresos de los trabajadores. Además, se fijó un piso salarial de $970.000, garantizando que ningún empleado estatal perciba un monto inferior.
El convenio también incluye un aumento del 60% en las Asignaciones Familiares, que pasan de $25.000 a $40.000, y la duplicación de la Ayuda Escolar, cuyo monto se eleva de $15.000 a $30.000.
Tras la firma del acuerdo, el secretario general de ATE, Jorge Flores, expresó su conformidad con el resultado de las negociaciones. “Salimos satisfechos. Sabemos que siempre que firmamos un acuerdo no es lo que pretendemos, pero es uno de los mejores convenios que hemos logrado últimamente”, sostuvo.
El dirigente sindical también remarcó la evolución que registraron los salarios del sector en el último tiempo. “Es un logro significativo que ningún trabajador cobre menos de $970.000. Hemos tenido un avance que supera la inflación. Para ponerlo en perspectiva, en noviembre de 2023 un trabajador ganaba 228 mil pesos; hoy esa realidad ha cambiado sustancialmente en beneficio de la familia estatal”, afirmó.