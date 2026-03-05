Acuerdo salarial: el Gobierno provincial y ATE firmaron una suba del 11% al básico

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó la firma del entendimiento. También participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Por el sector gremial, el acuerdo fue refrendado por el secretario general de ATE, Jorge Flores.