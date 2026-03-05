Secciones
Política

Acuerdo salarial: el Gobierno provincial y ATE firmaron una suba del 11% al básico

El entendimiento incluye un incremento en asignaciones familiares y la duplicación de la ayuda escolar.

Acuerdo salarial: el Gobierno provincial y ATE firmaron una suba del 11% al básico
Hace 1 Hs

El Gobierno provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmaron este jueves un acuerdo salarial que establece un incremento del 11% al básico y una recomposición integral que busca sostener el poder adquisitivo frente al contexto económico nacional.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, encabezó la firma del entendimiento. También participaron el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García. Por el sector gremial, el acuerdo fue refrendado por el secretario general de ATE, Jorge Flores.

El acta firmada contempla una serie de beneficios que impactarán de manera directa en el bolsillo de los agentes estatales a partir del mes de marzo.

Claves del acuerdo

Entre los principales puntos del acuerdo se destaca un incremento del 11% al salario básico, además de una mejora global que representa $120.000 en los ingresos de los trabajadores. Además, se fijó un piso salarial de $970.000, garantizando que ningún empleado estatal perciba un monto inferior.

El convenio también incluye un aumento del 60% en las Asignaciones Familiares, que pasan de $25.000 a $40.000, y la duplicación de la Ayuda Escolar, cuyo monto se eleva de $15.000 a $30.000.

Tras la firma del acuerdo, el secretario general de ATE, Jorge Flores, expresó su conformidad con el resultado de las negociaciones. “Salimos satisfechos. Sabemos que siempre que firmamos un acuerdo no es lo que pretendemos, pero es uno de los mejores convenios que hemos logrado últimamente”, sostuvo.

El dirigente sindical también remarcó la evolución que registraron los salarios del sector en el último tiempo. “Es un logro significativo que ningún trabajador cobre menos de $970.000. Hemos tenido un avance que supera la inflación. Para ponerlo en perspectiva, en noviembre de 2023 un trabajador ganaba 228 mil pesos; hoy esa realidad ha cambiado sustancialmente en beneficio de la familia estatal”, afirmó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoRegino AmadoAsociación de Trabajadores del EstadoCasa de Gobierno de TucumánGobierno provincial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo inauguró el Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Aguilares

Jaldo inauguró el Centro Educativo de Jóvenes y Adultos de Aguilares

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Jaldo entregó 52 viviendas en Burruyacú y destacó la reactivación de la obra pública

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

Catalán desafió a Jaldo: “Firmemos juntos un compromiso público de ir sin acoples”

“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

Jaldo celebró el récord aéreo: El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia

Jaldo celebró el récord aéreo: "El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia"

Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Catalán: La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político

Catalán: "La Libertad Avanza propone eliminar la Defensoría del Pueblo porque es un botín político"

“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

El Gobierno acordó con el Frente de Gremios Estatales un aumento salarial del 11%

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

La esposa de Nahuel Gallo cuestionó a quienes buscan adjudicarse su liberación

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Comentarios