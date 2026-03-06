Chikungunya en Tucumán: confirman un caso sin antecedente de viaje

En Tucumán se confirmó un nuevo caso de chikungunya y encendió las alertas sanitarias. Se trata de una joven de 17 años, residente de Yerba Buena, que no tiene antecedentes de viaje, un dato que preocupa a las autoridades sanitarias porque podría indicar circulación local del virus.
Este es el segundo caso detectado en la provincia en los últimos días. El primero había sido confirmado recientemente en un paciente de 55 años, también de Yerba Buena. Frente a esta situación, desde el Ministerio de Salud Pública pidieron a la población reforzar las medidas de prevención para evitar que la enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, continúe expandiéndose.
La adolescente comenzó con síntomas compatibles con enfermedades transmitidas por mosquitos: fiebre, dolor corporal y un fuerte dolor en las articulaciones. En un primer momento, los médicos sospecharon dengue y realizaron un análisis que dio negativo. Sin embargo, un segundo estudio permitió confirmar que se trataba de chikungunya.
El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, explicó que el hallazgo fue producto de la vigilancia epidemiológica que realiza el sistema sanitario.
“Recordemos que llevamos más de 37 semanas sin casos de dengue, pero al estudiar desde el punto de vista epidémico hemos detectado que tenía esta enfermedad. No hay nadie más en la familia ni en el vecindario que tenga la patología”, señaló el funcionario.
Medina Ruiz remarcó que, pese a la ausencia de contagios cercanos, no es momento de relajarse. “Salta tiene brotes importantes en el norte (más de 50 pacientes confirmados), Bolivia tiene muchísimos casos al igual que Brasil. Por lo tanto, hay una gran presión epidemiológica en la región y tenemos que estar alertas”, advirtió.
Marcados por el dolor
El nombre chikungunya proviene de una expresión africana que significa “doblarse por el dolor” o “contorsionarse”. La denominación hace referencia a la postura encorvada que adoptan muchos pacientes debido al intenso dolor articular que caracteriza a esta enfermedad viral.
El virus se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes infectados, el mismo vector que transmite el dengue. Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después de la picadura.
Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran: fiebre alta de aparición repentina, dolor corporal intenso, dolor articular muy fuerte, que puede sentirse como rigidez severa o incluso como si hubiera fracturas, cansancio, dolor de cabeza y erupciones o zarpullido en la piel.
Al igual que el dengue, se trata de una enfermedad febril de presentación clínica similar, aunque en el chikungunya el dolor en las articulaciones suele ser el síntoma predominante y el que más limita a los pacientes.
Consultar a tiempo
Ante la aparición de síntomas compatibles, las autoridades sanitarias recomiendan consultar de inmediato con un médico para poder realizar el diagnóstico correspondiente y descartar dengue u otras enfermedades. La notificación temprana permite, además, realizar tareas de bloqueo en la zona donde vive un paciente; con fumigaciones, descacharreo y búsqueda de pacientes febriles.
“Si una persona presenta fiebre alta y dolor de cuerpo intenso sin una causa clara, con o sin síntomas respiratorios, debe consultar inmediatamente”, enfatizó Medina Ruiz.
El ministro también aclaró que, por el momento, no hay otros casos sospechosos ni en estudio en la provincia. Además, destacó que los pacientes confirmados evolucionan favorablemente.
“Actualmente no tenemos más casos en sospecha, pero seguimos buscando. Lo bueno es que los confirmados ya prácticamente están de alta, no tienen riesgo de vida y no hay contagios en la familia ni en sus vecinos”, explicó.
Prevención, la clave
Más allá de la situación epidemiológica actual, el Ministerio de Salud insiste en que la prevención sigue siendo fundamental, especialmente en un contexto de lluvias que favorece la reproducción del mosquito transmisor.
El Aedes aegypti se reproduce en pequeños recipientes con agua acumulada, por lo que eliminar esos criaderos es la principal herramienta para frenar su proliferación.
“Es fundamental eliminar cualquier recipiente que tengamos alrededor de nuestra casa o en los lugares donde nos movemos, porque puede transformarse en un criadero de mosquitos”, concluyó el ministro.
Preocupación
Otro factor que preocupa en la actualidad son los viajes, ya que es la forma en la que pueden sumarse más casos; por ello, las personas que estuvieron recientemente en zonas donde hay contagios (Salta, Bolivia, Brasil) deben estar muy atentos a la posible aparición de síntomas.
El clima es otro punto que no juega a favor. Las constantes precipitaciones, seguidas de días de intenso calor, favorecen a la reproducción del mosquito. El infectólogo Hugo Pizzi, remarcó que el avance de esta enfermedad está directamente relacionado con el cambio climático.
“Nos hemos tropicalizado”, sostuvo el especialista al explicar que el aumento sostenido de las temperaturas permitió la expansión del mosquito transmisor hacia regiones donde antes no sobrevivía. El incremento de las temperaturas, inviernos más cortos y lluvias intensas favorecen su reproducción y supervivencia durante más meses al año.
Consejos para prevenir chikungunya y dengue
- Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).
- Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).
- Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.
- Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.
- Mantener los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.
- Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.
- Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua