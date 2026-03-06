Chikungunya en Tucumán: confirman un caso sin antecedente de viaje

Este es el segundo caso detectado en la provincia en los últimos días. El primero había sido confirmado recientemente en un paciente de 55 años, también de Yerba Buena. Frente a esta situación, desde el Ministerio de Salud Pública pidieron a la población reforzar las medidas de prevención para evitar que la enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, continúe expandiéndose.