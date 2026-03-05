Secciones
Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Cuando el calor cambia el mapa sanitario.

Hace 4 Hs

La confirmación del primer caso de chikungunya en Tucumán vuelve a poner en escena un fenómeno que especialistas advierten desde hace años, como lo es la “tropicalización” de la Argentina. Para el infectólogo Hugo Pizzi, el avance de esta enfermedad está directamente relacionado con el cambio climático.

“Nos hemos tropicalizado”, sostuvo el especialista al explicar que el aumento sostenido de las temperaturas permitió la expansión del mosquito transmisor hacia regiones donde antes no sobrevivía.

Históricamente, el paralelo 42 (que atraviesa Neuquén y Río Negro) era considerado un límite natural para la presencia del mosquito. “En los libros se decía que ningún mosquito iba a cruzarlo porque era zona fría. Hoy hay mosquitos en Bariloche y casos de dengue en el sur. Eso antes era impensado”, remarcó.

El vector en cuestión es el Aedes aegypti, responsable también de la transmisión de dengue, zika y fiebre amarilla. El incremento de las temperaturas, inviernos más cortos y lluvias intensas favorecen su reproducción y supervivencia durante más meses al año.

“El calor cambió todo. Antes estas enfermedades no circulaban de esta manera”, insistió Pizzi, quien vincula directamente la expansión de estos virus con el calentamiento global.

¿Existe vacuna?

Actualmente existe una vacuna desarrollada en Estados Unidos, autorizada para mayores de 18 años. No obstante, no forma parte del calendario argentino ni está incorporada como estrategia masiva.

“Desde el punto de vista epidemiológico no se ha considerado necesaria porque la cantidad de casos es baja”, dijo Pizzi. La indicación es específica para adultos y responde a estudios que demostraron una mejor respuesta inmunológica a partir de esa edad. Así, por ahora, la principal herramienta continúa siendo la prevención del mosquito.

