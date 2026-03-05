El ministro de Salud confirmó el segundo caso de chikungunya en Tucumán

Este caso se sumó al de un hombre de 55 años, detectado días atrás en Yerba Buena. “Recordemos que llevamos más de 37 semanas sin casos de dengue, pero al estudiar desde el punto de vista epidémico, hemos detectado que tenía esta enfermedad. No hay nadie más en la familia, ni en el vecindario que tenga la patología. Sin embargo, no hay que relajarse, porque Salta tiene brotes importantes en el norte, Bolivia tiene muchísimos casos al igual que Brasil. Por lo tanto, hay una gran presión epidémica en la región y tenemos que estar alertas”, explicó.