El ministro de Salud confirmó el segundo caso de chikungunya en Tucumán

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó el segundo caso de chikungunya en la provincia. Según detalló el titular de la cartera, Luis Medina Ruiz, el diagnóstico corresponde a una joven de 17 años que, tras un primer resultado positivo en anticuerpos, fue sometida a un estudio de PCR para ratificar la presencia del virus.
Este caso se sumó al de un hombre de 55 años, detectado días atrás en Yerba Buena. “Recordemos que llevamos más de 37 semanas sin casos de dengue, pero al estudiar desde el punto de vista epidémico, hemos detectado que tenía esta enfermedad. No hay nadie más en la familia, ni en el vecindario que tenga la patología. Sin embargo, no hay que relajarse, porque Salta tiene brotes importantes en el norte, Bolivia tiene muchísimos casos al igual que Brasil. Por lo tanto, hay una gran presión epidémica en la región y tenemos que estar alertas”, explicó.
“Una persona que tiene fiebre alta, dolor de cuerpo intenso, sin justificación, con o sin cuadros respiratorios debe consultar con el médico inmediatamente. Si tiene cuadros respiratorios tenemos que pensar en gripe, si no los tiene puede ser dengue o chikungunya. Hay que hacer una consulta, colocarse repelente, para evitar problemas epidémicos graves", precisó.
"No hay contagios en la familia"
El ministro de Salud Pública aseguró no hay riesgo de vida en los pacientes. “Actualmente, no tenemos más casos en estudio ni en sospecha, pero seguimos buscando. Lo bueno es que los confirmados son pacientes que ya prácticamente están de alta, no tienen riesgo de vida y no hay contagios en la familia ni en sus vecinos", afirmó.
“Igualmente tenemos que seguir haciendo prevención, principalmente por las lluvias que se están registrando, eliminando cualquier recipiente que tengamos alrededor de nuestra casa o en el lugar donde nos movemos, ya que se puede transformar en un criadero de mosquitos y lamentablemente de Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue y la chikungunya”, concluyó.