Secciones
SociedadActualidad

El ministro de Salud confirmó el segundo caso de chikungunya en Tucumán

Se trata de una joven de 17 años. El ministro Luis Medina Ruiz destacó que, aunque no hay circulación interna de dengue, la situación en Salta y los países vecinos obliga a extremar las precauciones.

UNO DE LOS SÍNTOMAS. Además del dolor articular intenso, la chikungunya puede provocar erupciones en tronco y extremidades. UNO DE LOS SÍNTOMAS. Además del dolor articular intenso, la chikungunya puede provocar erupciones en tronco y extremidades.
Hace 1 Hs

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó el segundo caso de chikungunya en la provincia. Según detalló el titular de la cartera, Luis Medina Ruiz, el diagnóstico corresponde a una joven de 17 años que, tras un primer resultado positivo en anticuerpos, fue sometida a un estudio de PCR para ratificar la presencia del virus. 

Este caso se sumó al de un hombre de 55 años, detectado días atrás en Yerba Buena. “Recordemos que llevamos más de 37 semanas sin casos de dengue, pero al estudiar desde el punto de vista epidémico, hemos detectado que tenía esta enfermedad. No hay nadie más en la familia, ni en el vecindario que tenga la patología. Sin embargo, no hay que relajarse, porque Salta tiene brotes importantes en el norte, Bolivia tiene muchísimos casos al igual que Brasil. Por lo tanto, hay una gran presión epidémica en la región y tenemos que estar alertas”, explicó.

“Una persona que tiene fiebre alta, dolor de cuerpo intenso, sin justificación, con o sin cuadros respiratorios debe consultar con el médico inmediatamente.  Si tiene cuadros respiratorios tenemos que pensar en gripe, si no los tiene puede ser dengue o chikungunya. Hay que hacer una consulta, colocarse repelente, para evitar problemas epidémicos graves", precisó.

"No hay contagios en la familia"

El ministro de Salud Pública aseguró no hay riesgo de vida en los pacientes. “Actualmente, no tenemos más casos en estudio ni en sospecha, pero seguimos buscando. Lo bueno es que los confirmados son pacientes que ya prácticamente están de alta, no tienen riesgo de vida y no hay contagios en la familia ni en sus vecinos", afirmó.

“Igualmente tenemos que seguir haciendo prevención, principalmente por las lluvias que se están registrando, eliminando cualquier recipiente que tengamos alrededor de nuestra casa o en el lugar donde nos movemos, ya que se puede transformar en un criadero de mosquitos y lamentablemente de Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue y la chikungunya”, concluyó.

Temas TucumánSistema Provincial de SaludCasa de Gobierno de TucumánLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Especialistas vinculan el primer caso de chikungunya en Tucumán con el aumento de temperaturas

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

UPD en modo “vivo”: advierten sobre el riesgo de viralizar todo

UPD en modo “vivo”: advierten sobre el riesgo de viralizar todo

Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
3

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
4

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
5

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
6

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Más Noticias
En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Los docentes tienen ahora 50% de descuento para el boleto interurbano en Tucumán

Los docentes tienen ahora 50% de descuento para el boleto interurbano en Tucumán

El hábito silencioso que daña el cerebro: causa dolor de cabeza y acelera el envejecimiento

El hábito silencioso que daña el cerebro: causa dolor de cabeza y acelera el envejecimiento

Los tres artefactos que más consumen energía aunque estén apagados

Los tres artefactos que más consumen energía aunque estén apagados

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Comentarios