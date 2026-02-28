¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Cine, festivales y shows en la capital y Yerba Buena

19:30. Cuando baja el calor y la ciudad se viste de luces, comienza el circuito nocturno en bus que propone descubrir San Miguel de Tucumán iluminada, resaltando sus espacios emblemáticos y la activa vida nocturna. Durante el trayecto se harán paradas en lugares icónicos: Reloj Floral del Parque 9 de Julio, plaza Urquiza, Puente Peatonal de Avenida Mate de Luna, parque Provincial, polo gastronómico de la ciudad y sede de la feria de emprendedores, plaza Independencia y su entorno, Monumento al Bicentenario, plaza San Martin, bares del parque 9 de Julio y calle 24 de Septiembre entre Ayacucho y Laprida.