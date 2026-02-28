Secciones
¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? Cine, festivales y shows en la capital y Yerba Buena

Las distintas lcoalidades tienen preparada una despedida a lo grande de los últimos días de febrero.

¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? (Imagen: Municipalidad de Yerba Buena)) ¿Qué hacer este fin de semana en Tucumán? (Imagen: Municipalidad de Yerba Buena))
Hace 1 Hs

Febrero inauguró su último fin de semana y para muchos es también la señal del fin de las vacaciones. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la de Yerba Buena proponen cerrarlo a puro baile, cine, actividades recreativas y atracciones turísticas imperdibles para este fin de semana.

Abrió la convocatoria a escritores para participar del stand Norte Cultura en la 50ª Feria Internacional del Libro

Actividades para el sábado 28 de febrero 

San Miguel de Tucumán

Ciudad Activa

11:00. Clases de gimnasia, ritmo, entrenamiento funcional y propuestas lúdicas y temáticas, pensadas para personas de todas las edades y niveles. Las iniciativas se desarrollan en plazas, parques y centros deportivos de la ciudad, promoviendo el uso activo y saludable de los espacios públicos. Actividad libre y gratuita en la Peatonal Mendoza y Muñecas.

Cierre de Talleres de Verano 

19:00. Las propuestas veraniegas como "Taller de los mil colores", "Iniciando el Camino", "Al Ritmo del Carnaval Uruguayo" y "Prepárate para el Carnaval" invitan a familias y público en general a gozar de una muestra abierta con producciones, intervenciones y presentaciones que reflejan el trabajo realizado a lo largo del estío, celebrando la creatividad, el movimiento y la expresión colectiva. Libre y gratuito en la Casa de la Ciudad, Catamarca 920.

Bus Turístico: “Las Luces de mi ciudad”

19:30. Cuando baja el calor y la ciudad se viste de luces, comienza el circuito nocturno en bus que propone descubrir San Miguel de Tucumán iluminada, resaltando sus espacios emblemáticos y la activa vida nocturna. Durante el trayecto se harán paradas en lugares icónicos: Reloj Floral del Parque 9 de Julio, plaza Urquiza, Puente Peatonal de Avenida Mate de Luna, parque Provincial, polo gastronómico de la ciudad y sede de la feria de emprendedores, plaza Independencia y su entorno, Monumento al Bicentenario, plaza San Martin, bares del parque 9 de Julio y calle 24 de Septiembre entre Ayacucho y Laprida.

El recorrido permite apreciar la iluminación de los principales teatros de la ciudad, como el Mercedes Sosa, San Martín y Alberdi. La salida es desde plaza Independencia, por 25 de Mayo y San Martín. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt

Teatro en los Barrios 

20:00. En la plaza Lucio Dupuy, San Juan al 4600 se llevará a cabo la obra de títeres “Ratoncitos” que cuenta el viaje de Ratoncito, un pequeño personaje que deja su hogar impulsado por el deseo de reencontrarse con un viejo amigo y con parte de su propia historia. Una propuesta sensible que invita a conectar con la emoción, la imaginación y la metáfora. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

Vecinos ven cine 

20:30. Se llevará a cabo el ciclo de cine comunitario que invita a apreciar y encontrarse con la cinematografía. En esta edición del programa, se hará una proyección de "Up: Una aventura de altura", una emotiva película animada que combina aventura, humor y reflexión para todo público. La entrada es libre y gratuita. Se suspende por lluvia. Será en la Casa del Bicentenario, en avenida Adolfo de la Vega 505.

Yerba Buena

Tarde de Magia y Carnaval 

A partir de las 17. El Jardín Botánico Percy Hill invita a la comunidad a disfrutar de la "Tarde de Magia y Carnaval", una propuesta que combina naturaleza, cultura y recreación para toda la familia. Habrá actividades en la huerta, taller de máscaras de carnaval y un espectáculo de ilusionismo para compartir en un entorno único. Libre y gratuito en el parque Percy Hill, Perú 1100.

Las Guerreras Doradas del K-Pop en Concierto 

19:00. La Casa de la Cultura se llenará de música con el grupo de la exitosa película animada de Netflix, “K-Pop Demon Hunters”. Las anticipadas pueden conseguirse a través del número 381 511-9988 o en www.entradaweb.com.ar. Será en la Casa de la Cultura en Las Higueritas 1850, Yerba Buena.

Domingo 1 de marzo

Cine en la casa

De 20:00 a 22:00. La nueva edición de "Cine en la Casa" junto a "Cine Tucumano de Género" propone una muestra de cortos tucumanos de terror, fantasía, entre otros. La entrada es libre y gratuita. Será en la Casa de la Cultura, en Higueritas 1850, Yerba Buena.

Talleres del sábado 28 en San Miguel de Tucumán

Tango

11:00. Una propuesta que continúa en los últimos días de febrero e invita a conocer y disfrutar el 2x4. Se aprenden pasos básicos, técnica, musicalidad y coordinación en pareja, se trabajan el movimiento, la conexión y la interpretación, promoviendo el deleite del baile y el encuentro. La entrada es libre y gratuita en el Centro Cultural Mercedes Sosa, 9 de julio 720.

Canto para niños

13:00. La propuesta musical continúa el último día de febrero. Aquí los niños pueden descubrir y explorar su voz a través del juego y la música. Mediante canciones, ejercicios vocales sencillos y dinámicas grupales, se estimula la afinación, la escucha, la expresión y la seguridad, priorizando el esparcimiento y la participación. Libre y gratuito. Será en la Casa del Bicentenario, en avenida Adolfo de la Vega 505.

Corte y confección 

16:00. La clase se orienta en el aprendizaje de técnicas básicas de costura. Se trabaja el uso de moldes, la toma de medidas y el armado de prendas, fomentando la creatividad, la autonomía y la elaboración de piezas textiles a partir de diseños propios. Libre y gratuito en la Casa del Bicentenario en avenida Adolfo de la Vega 505.

Canto 

16:00. A través de ejercicios prácticos y dinámicas grupales, se trabaja la respiración, la afinación y la interpretación, fomentando la autoconfianza, la escucha y el placer de cantar. Libre y gratuito en el Centro Cultural Mercedes Sosa, 9 de julio 720.

Breaking

17:00. A través del aprendizaje de pasos básicos, secuencias y fundamentos del breaking, se trabajan la fuerza, la coordinación y el ritmo, promoviendo la inventiva, la identidad y el trabajo corporal propio de esta cultura urbana. Libre y gratuito en la Casa del Bicentenario en avenida Adolfo de la Vega 505.

Filatelia 

17:30. Una propuesta diferente dedicada al conocimiento y la valoración de los sellos postales. A través del intercambio, la observación y el aprendizaje de nociones básicas de clasificación e historia postal, se fomenta el interés por el coleccionismo, la memoria histórica y la apreciación de esta actividad cultural. Libre y gratuito en el Centro Cultural Mercedes Sosa, 9 de julio 720.

Laboratorio de Tango 

18:00 . A través de consignas, ejercicios y prácticas guiadas, se investiga el lenguaje de la danza ciudadana desde una mirada creativa, promoviendo la búsqueda personal y el intercambio grupal. Libre y gratuito en el Centro Cultural Mercedes Sosa, 9 de julio 720.

Comentarios