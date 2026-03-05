Las industrias postergas inversiones y retrasan la recuperación de su capacidad productiva

La intención de invertir dentro del sector industrial muestra señales de debilitamiento. Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) advierte que las empresas están operando con apenas el 52% de su capacidad instalada y que el horizonte para alcanzar un funcionamiento considerado óptimo se ha corrido hacia la segunda mitad del año.
El estudio indica que una amplia mayoría de las compañías prevé recién entonces llegar a niveles de actividad adecuados. “El 70,4% proyecta alcanzar el nivel óptimo recién en el segundo semestre de 2026, lo que refleja un progresivo debilitamiento de las expectativas de recuperación”, sostiene el documento. En la misma línea, el CEU señala que “para el 72,4% de las empresas esta utilización estuvo por debajo del nivel considerado óptimo”.
El relevamiento también muestra un deterioro en la predisposición a invertir. Según el reporte, se trata del segundo registro más bajo desde abril de 2024, cuando solo el 34,4% de las empresas consideraba que era un buen momento para expandirse. Más tarde, en enero de 2025, ese porcentaje había trepado al 57%, pero en enero de 2026 volvió a retroceder hasta el 46,9%.
Otro punto a considerar es el momento en que se realizó la encuesta: los datos fueron recogidos antes del debate por la Reforma Laboral y previo a la crisis que atravesó la fábrica de neumáticos FATE, consignó el diario "Ámbito".
Cae la confianza de los empresarios
Durante los últimos años se había observado una situación particular: pese a los bajos niveles de inversión y actividad, el clima de optimismo de los industriales hacia el gobierno de Javier Milei se mantenía elevado. Sin embargo, esa tendencia parece haber cambiado a comienzos de este año.
El informe señala que “mientras que el año pasado un 68,6% de las empresas había anticipado una mejora a nivel país para 2026, este año solo el 27,6% dijo estar mejor”.
En ese contexto, el CEU remarca que las perspectivas para el futuro se moderaron. Menos empresas esperan mejoras tanto en su propia situación económica (47,8%) como en la de su sector (41%) y en la economía del país (51%).
Caída de la demanda
Entre los principales problemas que enfrentan las empresas aparece con fuerza la retracción del mercado interno. “La caída de la demanda interna fue señalada como la principal preocupación por el 46,1% de las empresas encuestadas”, destaca el informe.
Dentro de ese indicador, el 23,1% vinculó el problema con una menor demanda de otras industrias, el 16,1% con la caída del consumo de los hogares y el 7% con la reducción de la obra pública.
En segundo lugar se ubicó el incremento de los costos, mencionado por el 19,7% de las firmas. Allí predomina el peso del costo laboral (49,6%), seguido por el encarecimiento de materias primas e insumos nacionales (16,8%).
El costo laboral ha sido históricamente uno de los factores más señalados por los empresarios, aunque en el relevamiento de enero de 2025 aumentó la proporción de compañías que lo ubican entre sus principales preocupaciones.
Por último, la dificultad para competir con bienes importados -una tendencia que venía en aumento en los relevamientos previos- quedó en tercer lugar entre los problemas identificados, mencionada por el 19,4% de las empresas.