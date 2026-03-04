Beer Market cerró sus sucursales y despidió a 300 empleados por WhatsApp: ofrece solo el 50% de indemnización

Andrada, que percibía $700.000 mensuales y tenía tres años de antigüedad, afirmó que le ofrecieron el equivalente a dos sueldos básicos, incluyendo el mes en curso. “Todo el mundo estaba muy indignado. Hay gente que por necesidad tuvo que aceptar. Es comprensible, es mejor tener algo que nada, pero no es lo que uno merece por el tiempo y dedicación”, sostuvo.