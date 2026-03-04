El fabricante de Peabody entra en concurso preventivo para reordenar su deuda en un mercado en crisis

El fundador y presidente de la compañía, Dante (Do Sun) Choi, había advertido desde 2024 sobre el impacto de la mayor apertura comercial y la competencia externa en un mercado que describió como “deflacionario”. En ese marco, la empresa inició un proceso de reconfiguración productiva, trasladando parte de su fabricación a Paraguay y concentrando la planta de La Tablada, en La Matanza, en líneas específicas y menor volumen.