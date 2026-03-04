El fabricante de Peabody entra en concurso preventivo para reordenar su deuda en un mercado en crisis

La crisis que atraviesa el sector de electrodomésticos sumó un nuevo capítulo esta semana. Goldmund SA, fabricante y propietaria de la marca Peabody, solicitó la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia comercial con el objetivo de reestructurar su pasivo y sostener la operación en un escenario de consumo debilitado y mayor competencia de productos importados.
El expediente, caratulado “Goldmund SA s/ Concurso Preventivo”, se tramita bajo el número COM 002835/2026 en el Juzgado Comercial 21, Secretaría N° 41, en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Actualmente figura “en letra”, es decir, en etapa inicial de análisis formal.
En una comunicación dirigida a clientes y proveedores, la empresa encuadró la decisión como un proceso de “reestructuración de pasivos” destinado a “ordenar los compromisos y fortalecer la estructura” con miras a un desarrollo sostenible. En ese mensaje, aseguró que la actividad continúa con normalidad y que mantiene su responsabilidad comercial, consignó el diario "Ámbito".
Un dato relevante surge de los registros del Banco Central: la compañía no presenta cheques rechazados y su deuda bancaria se encuentra en situación 1 (categoría normal), sin atrasos. El pasivo total informado supera los $19.600 millones, una cifra considerable para una firma de capitales nacionales, aunque sin evidencias de incumplimientos generalizados en el sistema financiero.
Entre los principales acreedores bancarios figuran Banco Galicia, con poco más de $7.500 millones; BBVA, con $3.300 millones; y el Banco Provincia de Buenos Aires, con $3.200 millones, entre otras entidades.
La presentación en concurso tuvo además un impacto inmediato en el mercado de capitales. El 4 de marzo, BYMA dispuso la suspensión de listado de la compañía, medida automática prevista para emisoras que ingresan en concurso preventivo. En la práctica, las obligaciones negociables dejan de operar con normalidad y la firma no puede realizar nuevas emisiones mientras dure el proceso.
Al momento de la suspensión, Goldmund tenía vigente la ON PYME Garantizada Serie I, emitida en junio de 2024 por $1.500 millones. Ese instrumento no estaba totalmente cancelado: el 29 de diciembre de 2025 se abonó el Servicio N° 6, con $110,3 millones en intereses y $495 millones de amortización de capital, lo que redujo el saldo pendiente a $510 millones, monto que ahora quedaría comprendido dentro del concurso.
Una estrategia preventiva
A diferencia de otros episodios recientes en el sector, la decisión aparece más vinculada a una estrategia de anticipación que a un colapso financiero inmediato. El concurso permite suspender ejecuciones individuales y encarar una negociación colectiva con acreedores en un contexto de márgenes ajustados y caída de precios.
El fundador y presidente de la compañía, Dante (Do Sun) Choi, había advertido desde 2024 sobre el impacto de la mayor apertura comercial y la competencia externa en un mercado que describió como “deflacionario”. En ese marco, la empresa inició un proceso de reconfiguración productiva, trasladando parte de su fabricación a Paraguay y concentrando la planta de La Tablada, en La Matanza, en líneas específicas y menor volumen.
Según explicó el propio empresario, la diferencia en costos laborales y tributarios entre ambos países es significativa. Desde Paraguay abastece mercados del Cono Sur, incluida la Argentina, como parte de una estrategia para sostener competitividad frente a la presión importadora.
El caso se inscribe en un proceso más amplio de reordenamiento de la industria, con cierres de plantas, ajustes y mayor peso de los modelos importadores. En ese contexto, Goldmund busca ganar tiempo para renegociar su deuda y preservar capital de trabajo en un mercado con precios en baja y competencia creciente.
El desafío no será solo alcanzar un acuerdo con acreedores, sino demostrar que el esquema mixto -producción local acotada, importación y fabricación regional- puede sostener márgenes en un entorno más abierto y exigente.