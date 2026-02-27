Secciones
La inflación de alimentos se aceleró y estiman que superó el 4% en febrero

Un informe privado mostró que el rubro Carnes fue el que mayor incidencia tuvo en el segundo mes del año. También hubo fuertes subas en bebidas y panificados.

Hace 2 Hs

La inflación en alimentos y bebidas volvió a acelerarse en febrero, a punto tal de que una de las consultoras privadas que mide la evolución de este rubro de manera semanal estimó que superó el 4%.

El número se desprende del informe semana de la consultora LCG. La firma calculó que la inflación de alimentos y bebidas se aceleró 0,8 puntos porcentuales en el promedio de las últimas cuatro semanas. De esta manera, trepó al 4,2% en febrero. El estudio destacó que esto ocurrió a pesar de que en la cuarta semana del mes arrojó 0%.

¿Por qué subió tanto la carne durante los últimos meses?

Suba de la carne: advierten que el traslado a góndolas no terminó y prevén más aumentos hasta la próxima semana.

Por otra parte, se redujo el porcentaje de productos sin variaciones de precios. El estudio informó que "se incrementó tanto la participación de los alimentos y bebidas con aumentos como la de los que reflejaron las bajas".

El informe también mencionó que para los resultados se relevaron precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados, y que los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Inflación de alimentos: ¿qué fue lo que más aumentó?

La variación de la cuarta semana de febrero mostró un incremento liderado por Frutas (+2,3%), Productos lácteos y huevos (+1,4%) y Azúcar, miel, dulces y cacao (+0,6%), mientras que Carnes (-0,3%) presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza.

Sin embargo, a lo largo del mes, lo que más aumentó fueron las Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (6,1%); los Productos de panificación, cereales y pastas (5,7%) y las Carnes (5,2%).

En particular, la suba de la carne fue lo que mayor incidencia tuvo en la medición y aportó 1,62% del 4,2% de suba en los alimentos y bebidas. En tanto, la subdivisión Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Productos de panificación, cereales y pastas influyeron en un 0,87% y 0,85%, respectivamente.

