La inflación de alimentos se aceleró y estiman que superó el 4% en febrero

En particular, la suba de la carne fue lo que mayor incidencia tuvo en la medición y aportó 1,62% del 4,2% de suba en los alimentos y bebidas. En tanto, la subdivisión Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y Productos de panificación, cereales y pastas influyeron en un 0,87% y 0,85%, respectivamente.