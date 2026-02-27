Vuelve el concurso literario “De Ana Frank a nuestros días” por un viaje a Ámsterdam

Los trabajos ganadores se publicarán en el décimo tomo del libro “De Ana Frank a nuestros días. Textos y proyectos que construyen convivencia”. Además, sus autores recibirán una colección de materiales del Centro y podrán participar en un segundo certamen educativo que ofrece como premio un viaje a Países Bajos o la participación en un congreso internacional en 2027.