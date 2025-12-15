Cursos de idiomas 2026: la Facultad de Derecho de la UNT ya abrió las preinscripciones

Aprender un idioma ya no es sólo un plus: para muchos jóvenes se volvió una herramienta clave para estudiar, trabajar o pensar un futuro con más oportunidades. En ese escenario, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las preinscripciones para sus cursos de idiomas 2026, una propuesta que cada año suma más interesados.