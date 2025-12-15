Secciones
Cursos de idiomas 2026: la Facultad de Derecho de la UNT ya abrió las preinscripciones

La oferta incluye inglés, italiano, francés, alemán, portugués y ruso, con cursado presencial y virtual desde marzo.

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA. La Facultad de Derecho de la UNT dispone de un servicio de idiomas extranjeros cada vez más amplio. / UNSPLASH "HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA". La Facultad de Derecho de la UNT dispone de un servicio de idiomas extranjeros cada vez más amplio. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

Aprender un idioma ya no es sólo un plus: para muchos jóvenes se volvió una herramienta clave para estudiar, trabajar o pensar un futuro con más oportunidades. En ese escenario, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) abrió las preinscripciones para sus cursos de idiomas 2026, una propuesta que cada año suma más interesados.

La oferta está pensada tanto para estudiantes de la Facultad como para graduados, docentes y público en general, con opciones presenciales y virtuales que se adaptan a distintas rutinas y niveles de formación. Esta formación es arancelada, pero en general se trata de precios accesibles.

Para el primer semestre de 2026, la Facultad de Derecho ofrece cursos de inglés, italiano, francés, alemán, portugués y ruso, con inicio estimado en marzo de 2026. El cursado podrá realizarse en modalidad presencial o virtual sincrónica por medio de Zoom.

Los días y horarios se confirmarán una vez que se complete el cupo mínimo de estudiantes por curso. Toda la información oficial será enviada por correo electrónico a partir de febrero de 2026, por lo que es importante completar correctamente los datos personales al momento de anotarse.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está abierta a:

- Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNT)

- Graduados, docentes y no docentes de la Facultad

- Público en general: estudiantes de otras facultades, personas ajenas a la UNT y mayores de 18 años

No es requisito pertenecer a la universidad para participar, lo que convierte a los cursos en una alternativa accesible para quienes buscan sumar formación académica o profesional.

Cómo realizar la preinscripción

Para asegurar la vacante y recibir todas las novedades, es necesario completar el formulario de preinscripción, disponible en la historia destacada “Formularios” de la cuenta de Instagram @derechount. Allí se solicita información básica como datos personales, idioma elegido, nivel y modalidad de cursado preferida.

Una vez enviado el formulario, las personas inscriptas quedarán registradas y recibirán las próximas comunicaciones por mail.

Post Instagram

Con una oferta amplia de idiomas y formatos de cursado flexibles, los cursos de extensión de la Facultad de Derecho de la UNT se consolidan como una opción atractiva para quienes quieren comenzar el año sumando habilidades clave. Aprender una lengua extranjera puede abrir puertas académicas, laborales y culturales, y este programa vuelve a poner esa posibilidad al alcance de más personas.

