Ingreso al coro de la UNT: se abrió un nuevo período de audiciones para ingresar

El Pre-Coro de Niños Cantores es un grupo vocal para niños y niñas entre 8 y 11 años. Los ensayos se realizan los miércoles de 18.45 a 20.15 en el Teatro Alberdi. Cuenta con casi 20 años de trayectoria; el espacio se diseña como un recorrido de formación en canto coral a través de las bases de la pedagogía Kodály, incentivando al canto y al aprendizaje desde el juego y el cariño en cada una de sus producciones.