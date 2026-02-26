Secciones
Ingreso al coro de la UNT: se abrió un nuevo período de audiciones para ingresar

No es necesario que los postulantes cuenten con estudios o conocimientos previos de música para postular al coro unviersitario.

Los niños postulantes deberán elegir una canción de su gusto para hacer la prueba de voz. Los niños postulantes deberán elegir una canción de su gusto para hacer la prueba de voz. Foto: Medios UNT
La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán anunció formalmente la apertura de las audiciones para formar parte de los coros. La fecha está fijada para marzo, así como también la metodología de prueba que se realizará durante los días pautados. Se tomarán nuevos integrantes para el Pre-coro de Niños, el Coro de Niños y Jóvenes y la Coral Juvenil.

El nuevo período constará de una instancia de audiciones con prueba de voz. La convocatoria será en el Teatro Alberdi –dependiente de la universidad– en Crisóstomo Álvarez y Jujuy, San Miguel de Tucumán. Se realizará el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de marzo en horarios de la tarde, de 17.30 a 20.30.

Cómo audicionar para ingresar al coro de la UNT

Según informó Extensión Universitaria, las audiciones son de manera presencial y en orden de llegada. Los interesados deberán asistir al Teatro Alberdi en cualquiera de los tres días mencionados en el horario indicado para completar el formulario de inscripción y realizar la prueba de voz en el momento ante un jurado examinador.

La instancia de prueba de voz consistirá en una presentación del niño o niña. “Buscamos que sea una experiencia linda y sin presiones”, señalaron desde el coro. En este sentido, la única preparación que deberán tener los candidatos será un fragmento de cualquier canción elegida a su gusto. Mediante esta pieza, el jurado buscará conocer la voz del postulante. Además, se indicó que no es necesario tener conocimientos previos de música.

Coros de la UNT

La Coral Juvenil UNT es un grupo vocal para jóvenes entre 18 y 25 años. Los ensayos se realizan los viernes de 20.30 a 22 en el Teatro Alberdi. Tiene casi 20 años de trayectoria y participación en diversos eventos culturales de relevancia como la Noche de los Museos, los Megaconciertos y conciertos sinfónico-corales.

El Coro de Niños y Jóvenes Cantores es un grupo vocal para adolescentes entre los 11 y 17 años. Los ensayos se realizan los viernes de 19.30 a 20.30 en el Teatro Alberdi y cuenta con casi 40 años de trayectoria. Participó en eventos culturales de relevancia tanto en la provincia como en el resto del país y en el exterior.

El Pre-Coro de Niños Cantores es un grupo vocal para niños y niñas entre 8 y 11 años. Los ensayos se realizan los miércoles de 18.45 a 20.15 en el Teatro Alberdi. Cuenta con casi 20 años de trayectoria; el espacio se diseña como un recorrido de formación en canto coral a través de las bases de la pedagogía Kodály, incentivando al canto y al aprendizaje desde el juego y el cariño en cada una de sus producciones.

