El Gobierno evalúa acciones penales contras los dirigentes de la AFA por la repatriación del gendarme Gallo

Al mismo tiempo no descartaron que el presidente Javier Milei se reúna en los próximos días con Gallo, quien llegó hoy por la madrugada desde Venezuela en un avión privado perteneciente a la empresa Baires Fly y debió vestirse con traje de fajina para ser recibido en el aeropuerto por los ministros Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y la senadora Patricia Bullrich. Minutos antes, en redes, había circulado una foto de Gallo en la cabina del avión con la camiseta de la Selección Argentina de fútbol. En la recepción, también estuvo presente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Gallo es catamarqueño.