Nueva batalla por la AFA: Kicillof avaló la mudanza y la IGJ redobló la apuesta

El conflicto entre la AFA y los organismos de control sumó en las últimas horas un nuevo capítulo político y judicial. El gobierno de Axel Kicillof convalidó el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, una decisión que va a contramano de lo resuelto por la Inspección General de Justicia (IGJ), que había rechazado la mudanza y mantiene abierta una investigación por presuntas irregularidades en la conducción de la entidad.