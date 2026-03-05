Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

El partido que debe enfrentar a la Selección argentina con España por la Finalissima sigue rodeado de dudas. Aunque el encuentro está programado para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, la situación en Medio Oriente abrió un escenario de incertidumbre y todavía no hay una confirmación definitiva sobre su realización.
La UEFA informó este jueves que, por el momento, no se está considerando trasladar el partido a otra sede. Sin embargo, aclaró que la decisión final se tomará recién a finales de la próxima semana, mientras continúan las conversaciones con los organizadores qataríes.
El contexto geopolítico alteró los planes que parecían ya encaminados. La Federación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión de todas las competiciones deportivas en el país hasta nuevo aviso debido al conflicto bélico en la región, lo que puso en duda la posibilidad de organizar un evento de esta magnitud con las garantías de seguridad necesarias.
Hasta hace pocos días todo estaba listo para el duelo entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa. Las casi 89 mil entradas disponibles para el estadio Lusail se habían agotado rápidamente y el partido prometía ser una gran celebración del fútbol internacional.
En medio de las especulaciones, la UEFA publicó un breve comunicado para fijar postura. El organismo explicó que sigue en contacto con los organizadores locales y destacó el “enorme esfuerzo” que están realizando para que el encuentro pueda disputarse según lo previsto.
De todos modos, el panorama continúa abierto. Aunque Qatar insiste en mantener el partido en Doha, el contexto regional generó versiones sobre posibles alternativas en Europa, con ciudades como Londres, Roma o Milán mencionadas en distintos informes periodísticos.
Por ahora, en la postura oficial Qatar continúa siendo la sede prevista y no se están evaluando otras opciones. La próxima semana, cuando finalicen las conversaciones entre UEFA, CONMEBOL y los organizadores locales, se conocerá si la Finalissima podrá jugarse finalmente en Doha o si la situación obligará a replantear los planes a último momento.