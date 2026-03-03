Conmebol y UEFA analizan cuatro posibles sedes para la Finalissima si no se juega en Catar
La escalada bélica en Medio Oriente obligó a suspender toda actividad deportiva en Doha y la gran cita del 27 de marzo está en el aire. Con la sede de Lusail casi descartada, las federaciones evalúan cuatro escenarios de emergencia para salvar el duelo de campeones antes del Mundial.
Lo que debía ser la gran gala del fútbol mundial previa a la cita máxima de junio se transformó en una carrera contra el reloj y la geopolítica. La Finalissima entre Argentina y España, programada originalmente para el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, no se disputará en suelo catarí debido al agravamiento del conflicto bélico en la región. Tras los recientes bombardeos sobre Doha, la UEFA y la Conmebol han activado un plan de contingencia para mudar el partido a un territorio seguro.
Las reuniones entre Aleksander Ceferin (UEFA) y Alejandro Domínguez (Conmebol) son permanentes, con el objetivo de confirmar una nueva sede antes de que termine esta semana y garantizar que Lionel Messi y Lamine Yamal puedan verse las caras en la fecha pactada.
Las cuatro alternativas sobre la mesa
Ante la imposibilidad de jugar en el Golfo, cuatro escenarios asoman como los grandes candidatos para recibir el trofeo:
1. El "sueño americano": Miami y Nueva Jersey
Estados Unidos pica en punta por logística y mercado. El Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey (que recibirá la final del Mundial el 19 de julio) son las opciones que más seducen comercialmente. Jugar en territorio estadounidense serviría como el ensayo general perfecto para el torneo que comenzará en junio.
2. El empuje de Madrid
Desde la Real Federación Española de Fútbol presionan para que el partido se mude a la capital española. El Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid es la opción más viable, aunque el Santiago Bernabéu también está en carpeta.
3. El misticismo de Wembley
Londres vuelve a aparecer en el radar como una opción de "garantía". El mítico estadio inglés ya fue la sede de la edición 2022, donde Argentina goleó 3-0 a Italia. La UEFA valora la capacidad operativa de Wembley para organizar eventos de esta magnitud en tiempo récord.
4. Arabia Saudita: la opción casi descartada
Aunque inicialmente se barajó como alternativa, la proximidad geográfica con el foco del conflicto regional ha hecho que los organismos internacionales pierdan interés en esta sede, priorizando la seguridad absoluta de las delegaciones.
Mientras el Comité Supremo de Qatar se resiste a dar por perdido el evento, la realidad es que el fútbol catarí está paralizado y las garantías de seguridad son nulas. "Estamos monitoreando y evaluando cuidadosamente todos los desarrollos en cooperación con la Conmebol", advirtió Ceferin en un comunicado oficial. Para Argentina, salvar este partido es vital: de no jugarse, el campeón de América llegaría a la defensa del título mundial con una alarmante falta de minutos frente a rivales de jerarquía.