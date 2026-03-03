Conmebol y UEFA analizan cuatro posibles sedes para la Finalissima si no se juega en Catar

Lo que debía ser la gran gala del fútbol mundial previa a la cita máxima de junio se transformó en una carrera contra el reloj y la geopolítica. La Finalissima entre Argentina y España, programada originalmente para el 27 de marzo en el Estadio de Lusail, no se disputará en suelo catarí debido al agravamiento del conflicto bélico en la región. Tras los recientes bombardeos sobre Doha, la UEFA y la Conmebol han activado un plan de contingencia para mudar el partido a un territorio seguro.