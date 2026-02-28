Condenaron a tres años de prisión a un jugador campeón del mundo con Brasil por posesión de armas
El exdelantero Viola, que integró el plantel de la "Verdeamarelha" en el Mundial de Estados Unidos, recibió la sentencia tras un proceso judicial por la tenencia ilegal de armamento y municiones de uso restringido.
Paulo Sérgio Rosa, mundialmente conocido por su seudónimo Viola y recordado por ser parte de la selección brasileña en en el título de 1994, volvió a ocupar los titulares en su país por motivos ajenos al deporte. La Justicia de ese país dictó una sentencia de tres años de prisión en su contra por la posesión ilegal de armas de fuego y municiones. El caso, que se originó en una denuncia de su exesposa en 2012, concluyó que el exfutbolista de clubes como Corinthians y Valencia poseía un arsenal no declarado que incluía silenciadores y cartuchos de diversos calibres.
A pesar de la contundencia de la condena, el magistrado Gustavo Nardi decidió que el exjugador no cumpla la pena de forma efectiva en una celda. En su lugar, la reclusión fue sustituida por la prestación de servicios a la comunidad durante el mismo período y el pago de una multa económica. El atacante, que tuvo su momento de gloria máxima al ingresar en la final ante Italia en el Rose Bowl de Pasadena para asegurar el tetracampeonato, todavía dispone de instancias legales para apelar la resolución.