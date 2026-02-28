Condenaron a tres años de prisión a un jugador campeón del mundo con Brasil por posesión de armas

Paulo Sérgio Rosa, mundialmente conocido por su seudónimo Viola y recordado por ser parte de la selección brasileña en en el título de 1994, volvió a ocupar los titulares en su país por motivos ajenos al deporte. La Justicia de ese país dictó una sentencia de tres años de prisión en su contra por la posesión ilegal de armas de fuego y municiones. El caso, que se originó en una denuncia de su exesposa en 2012, concluyó que el exfutbolista de clubes como Corinthians y Valencia poseía un arsenal no declarado que incluía silenciadores y cartuchos de diversos calibres.