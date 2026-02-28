Argentina goleó a Colombia y sacó pasaje para el Mundial Femenino Sub 20

La selección argentina femenina sub 20 alcanzó la gloria en el cierre del Sudamericano al derrotar con autoridad a Colombia por 3 a 0, resultado que le garantizó la clasificación directa al Mundial de Polonia 2026. Tras un torneo de alto vuelo y una victoria previa clave ante Paraguay, las dirigidas por Christian Meloni ratificaron su gran presente con una goleada que desató el festejo de un grupo que escribió una página inolvidable para la disciplina, con el primer triunfo en toda la historia frente a Brasil en esta categoría (2-1 en la primera fase).