Argentina goleó a Colombia y sacó pasaje para el Mundial Femenino Sub 20

Con una actuación estelar de Mercedes Diz, autora de un triplete, el equipo de Christian Meloni venció 3-0 al conjunto cafetero en el cierre del Hexagonal Final. Las chicas coronaron un Sudamericano histórico y aseguraron su lugar en la cita máxima del próximo año.

CLASIFICADAS. Las chicas argentinas jugarán la Copa del Mundo Sub 20 en Polonia el próximo septiembre.
Hace 2 Hs

La selección argentina femenina sub 20 alcanzó la gloria en el cierre del Sudamericano al derrotar con autoridad a Colombia por 3 a 0, resultado que le garantizó la clasificación directa al Mundial de Polonia 2026. Tras un torneo de alto vuelo y una victoria previa clave ante Paraguay, las dirigidas por Christian Meloni ratificaron su gran presente con una goleada que desató el festejo de un grupo que escribió una página inolvidable para la disciplina, con el primer triunfo en toda la historia frente a Brasil en esta categoría (2-1 en la primera fase).

El primer tiempo en el Hexagonal Final fue extremadamente parejo, con ambos equipos cuidando los espacios y evitando errores. Si bien Argentina tuvo las intenciones más claras —incluyendo una chance neta en los pies de Kishi Núñez sobre el cierre de la etapa inicial—, la paridad se mantuvo gracias a la solidez de la arquera Priscila Siben, quien desactivó con seguridad los intentos de contragolpe colombianos.

La historia cambió por completo en el complemento, donde la "Albiceleste" impuso condiciones desde lo físico y lo táctico. A los 26 minutos, una gran maniobra colectiva que involucró a Denise García Rojo culminó con la apertura del marcador por parte de Mercedes Diz. A partir de allí, el partido fue un monólogo argentino: Diz volvió a convertir a los 37 minutos para dar tranquilidad y, poco antes del final, completó su cuenta personal con otro cabezazo certero para estampar el 3-0 definitivo.

Esta clasificación representa un hito para el proyecto de selecciones juveniles, que logra regresar a la Copa del Mundo con un plantel que mostró carácter y buen juego durante toda la competencia. Con el pasaporte a Polonia en mano, el fútbol femenino argentino cierra un ciclo excepcional en el Sudamericano y empieza a proyectar su preparación para la cita máxima del 2026, que se jugará en septiembre.

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

