Marcelo Moreno Martins volvió al fútbol, convirtió y sueña con el repechaje mundialista

Para el atacante de 38 años, estos minutos en cancha representan el inicio de un plan de reacondicionamiento orientado a llegar en óptimas condiciones a la ventana internacional de fines de marzo. Martins buscará en el torneo local el ritmo que le permita convencer a los encargados de la selección de que su liderazgo en el vestuario y su presencia intimidante en el área rival son necesarios para la etapa más crítica del camino mundialista. En Bolivia, la actuación del "Matador" renovó la esperanza de ver a su máximo ídolo intentando la última gran hazaña de su carrera.