Marcelo Moreno Martins volvió al fútbol, convirtió y sueña con el repechaje mundialista

El goleador histórico de la selección de Bolivia regresó a la actividad en Oriente Petrolero y tuvo una actuación determinante que incluyó un gol y una asistencia en la goleada de su equipo. El delantero de 38 años apuesta a recuperar su plenitud física y ganarse un lugar en la lista que peleará el boleto a la Copa del Mundo.

¿LO LLAMAN? Moreno Martins volvió con gol y asistencia y le mete presión al cuerpo técnico de la selección boliviana. ¿LO LLAMAN? Moreno Martins volvió con gol y asistencia y le mete presión al cuerpo técnico de la selección boliviana. Foto: Oriente Petrolero.
Hace 37 Min

En su regreso al fútbol profesional, Marcelo Moreno Martins demostró que su jerarquía permanece intacta y su vuelta a las canchas ilusiona a todo un país: el delantero desea vestir una vez más la camiseta de la selección de Bolivia en los trascendentales duelos de repechaje. El "Flecheiro" entiende que su experiencia y su capacidad goleadora pueden ser el factor diferencial para que la "Verde" logre el ansiado boleto a la cita máxima, y este primer paso en Santa Cruz de la Sierra fue la prueba de que todavía tiene combustible para la alta competencia.

Su ingreso al campo de juego se produjo en un momento de incertidumbre, cuando Real Tomayapo había logrado igualar el encuentro y la tensión se apoderaba del estadio. Sin embargo, la sola presencia de Martins funcionó como un catalizador para Oriente. Primero, provocó el segundo tanto con un remate potente que derivó en el rebote capturado por Leo Vaca; luego, exhibió su faceta más cerebral al asistir con precisión quirúrgica a Nabil Nacif para el cuarto gol. El cierre perfecto llegó con un penal ejecutado con frialdad, sellando el 5-1 definitivo y desatando un festejo emotivo que pareció un mensaje directo al cuerpo técnico nacional.

Para el atacante de 38 años, estos minutos en cancha representan el inicio de un plan de reacondicionamiento orientado a llegar en óptimas condiciones a la ventana internacional de fines de marzo. Martins buscará en el torneo local el ritmo que le permita convencer a los encargados de la selección de que su liderazgo en el vestuario y su presencia intimidante en el área rival son necesarios para la etapa más crítica del camino mundialista. En Bolivia, la actuación del "Matador" renovó la esperanza de ver a su máximo ídolo intentando la última gran hazaña de su carrera.

