La lesión de Kylian Mbappé podría ser mas grave de lo que parece: ¿se pierde el Mundial?

El problema físico se remonta al 7 de diciembre, cuando Mbappé debió abandonar el partido ante Celta de Vigo con visibles gestos de dolor. Desde entonces alternó presencias y ausencias en el equipo, sin lograr una recuperación definitiva. El último parte médico del club indicó que el delantero sufrió un esguince en la rodilla izquierda, aunque con el paso de las semanas las dudas comenzaron a crecer.