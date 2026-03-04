Secciones
La lesión de Kylian Mbappé podría ser mas grave de lo que parece: ¿se pierde el Mundial?

El delantero del Real Madrid viajó a París para tratarse con médicos de su confianza tras varios meses de molestias en la rodilla izquierda.

PREOCUPACIÓN. Mbappé viajó a París para continuar su tratamiento por la molestia en la rodilla izquierda.
Hace 16 Min

La situación física de Kylian Mbappé genera creciente preocupación en el Real Madrid y en la selección de Francia. El delantero arrastra molestias en la rodilla izquierda desde hace varios meses y decidió viajar a París para continuar su tratamiento con especialistas de su confianza, a menos de 100 días del inicio del Mundial.

El futbolista busca una recuperación completa y no quiere arriesgar su participación en la Copa del Mundo, un objetivo que condiciona cada paso de su proceso de rehabilitación.

El problema físico se remonta al 7 de diciembre, cuando Mbappé debió abandonar el partido ante Celta de Vigo con visibles gestos de dolor. Desde entonces alternó presencias y ausencias en el equipo, sin lograr una recuperación definitiva. El último parte médico del club indicó que el delantero sufrió un esguince en la rodilla izquierda, aunque con el paso de las semanas las dudas comenzaron a crecer.

Las informaciones más recientes apuntan a que la lesión podría ser más seria de lo que se pensaba inicialmente. Según trascendió en medios españoles, el ligamento cruzado posterior estaría al límite e incluso se evalúa la posibilidad de una rotura parcial, escenario que podría dejarlo varios meses fuera de las canchas.

En el Real Madrid mantienen la esperanza de que el atacante pueda reaparecer pronto y estar disponible para el duelo de octavos de final de la Champions League ante Manchester City. Sin embargo, el propio Mbappé y su entorno consideran que los plazos planteados por el club son demasiado optimistas y prefieren priorizar una recuperación sin apuros.

El delantero viajó a París la semana pasada para tratarse con médicos de su confianza. La decisión se vincula con cierto malestar respecto al diagnóstico inicial realizado por los servicios médicos del club, ya que el jugador siente que su evolución no ha sido la esperada en los últimos meses.

Desde el entorno del futbolista temen que una recaída o un regreso prematuro pueda agravar la lesión y comprometer su presencia en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, Mbappé no tiene previsto volver a España hasta sentirse plenamente recuperado.

Mientras tanto, en el Real Madrid la preocupación también crece por la cantidad de bajas. Tras confirmarse la grave lesión de Rodrygo, el equipo se encuentra con un ataque muy reducido para los próximos compromisos, en una temporada que ya acumula decenas de problemas físicos en el plantel.

Temas MadridFranciaReal MadridSelección francesa de fútbolChampions LeagueKylian MbappéLaLiga SantanderMundial 2026
