Nahuel Gallo hablará tras su liberación en Venezuela en una conferencia junto a Patricia Bullrich

El gendarme dará detalles sobre su detención y el operativo de repatriación. El Gobierno busca enviar una señal de unidad institucional en medio de la polémica por las gestiones diplomáticas.

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios nacionales. El gendarme argentino, Nahuel Gallo, junto a su familia y funcionarios nacionales.
Hace 1 Hs

El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a una conferencia de prensa para este miércoles, a las 14, en el Edificio Centinela de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estarán presentes la senadora nacional Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante general Claudio Brilloni, y el gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado en Venezuela.

El encuentro fue convocado en medio de la controversia generada por las gestiones diplomáticas que derivaron en la repatriación. La intención oficial es fijar una posición institucional y ordenar la comunicación pública en torno al caso.

Fuentes oficiales indicaron que el encuentro se produce en un contexto de cruce de versiones entre el Gobierno nacional y distintos actores diplomáticos. El caso de Gallo tuvo repercusiones en el ámbito político y abrió debates sobre el manejo de la negociación.

Desde la Casa Rosada señalaron que la gestión de la liberación involucró negociaciones paralelas y que existieron diferencias dentro del propio Gobierno. Con la conferencia, el Ejecutivo busca dejar en claro el rol de las autoridades nacionales y evitar interpretaciones políticas sobre el mérito de la repatriación.

En el entorno presidencial también se analiza la posibilidad de un encuentro entre el presidente Javier Milei y el gendarme. Sin embargo, la decisión dependerá de la agenda y de la evaluación sobre la oportunidad política del gesto, según se precisó en el mismo programa periodístico.

La polémica por los canales diplomáticos

De acuerdo con lo que trascendió, el Gobierno considera que durante el proceso de liberación se alteraron los canales diplomáticos habituales y que la gestión debió haberse realizado a través de la Cancillería. En el Poder Ejecutivo interpretan que la maniobra pudo haber buscado impedir que las autoridades nacionales capitalizaran políticamente el resultado.

En ese marco, la difusión de una foto conjunta prevista para hoy apunta a reposicionar a las autoridades en el centro de la escena. El acto en el Edificio Centinela se presenta como un mensaje de control institucional sobre el operativo de regreso de Gallo.

Sectores cercanos al oficialismo anticipan que Bullrich ratificará la postura institucional y responderá a las críticas vinculadas a los procedimientos adoptados. También podrían surgir repercusiones por declaraciones recientes de la senadora en un acto público, donde hizo referencia al rol de la Asociación del Fútbol Argentino y de dirigentes venezolanos en la negociación.

Además, se aguarda el testimonio de Nahuel Gallo. El gendarme brindará detalles sobre las condiciones de su detención en Venezuela, el proceso que derivó en su liberación y el operativo de traslado hasta la Argentina, en una aparición que marcará su primera exposición pública tras el regreso al país.

