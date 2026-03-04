Nahuel Gallo hablará tras su liberación en Venezuela en una conferencia junto a Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad Nacional convocó a una conferencia de prensa para este miércoles, a las 14, en el Edificio Centinela de la Ciudad de Buenos Aires. Allí estarán presentes la senadora nacional Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante general Claudio Brilloni, y el gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado en Venezuela.