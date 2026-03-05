Secciones
Tensión frente al Congreso por un paquete sospechoso: operativo cerrojo y perros rastreadores

La Policía Federal Argentina se desplegó en Combate de los Pozos 53, frente al Congreso de la Nación.

Los especialistas de las fuerzas de seguridad trabajaron en la zona del hallazgo. Los especialistas de las fuerzas de seguridad trabajaron en la zona del hallazgo.
Hace 1 Hs

Un fuerte despliegue policial sorprendió hoy por la mañana en las inmediaciones del Congreso Nacional. El operativo se activó tras el hallazgo de un paquete sospechoso sobre la calle Combate de los Pozos al 50, a pocos metros de una cabina de gas.

El objeto fue detectado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) durante las recorridas preventivas que se realizan habitualmente en la zona. Ante el riesgo potencial, intervino de inmediato la sección de Explosivos y la división de canes para fijar un perímetro en el lugar y analizar el contenido de la caja.

Tras varios minutos de tensión, los especialistas confirmaron que se trataba de una falsa alarma y descartaron la presencia de cualquier artefacto peligroso, normalizando la circulación en el área poco después.

