“Manga de delincuentes”: seguí en vivo el minuto a minuto del enérgico discurso de Javier Milei en el Congreso
Anunció reformas judiciales, aduaneras y en el financiamiento político
En el tramo institucional de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei adelantó una batería de reformas orientadas —según sostuvo— a fortalecer el marco legal y proteger la propiedad privada.
“Los gobiernos pasados destruyeron la propiedad privada, pero para nosotros es la piedra fundamental”, afirmó el mandatario, antes de anunciar que enviará al Parlamento un proyecto para impulsar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. También anticipó cambios en materia de comercio exterior: “Reformaremos el Código Aduanero para adaptarlo a las nuevas realidades”, señaló.
Milei aseguró que el objetivo es “construir un marco legal robusto en beneficio de todos los argentinos”, en línea con el programa de transformación institucional que promueve su gestión.
En otro pasaje, volvió a cuestionar el concepto de justicia social. “La justicia social es vivir del trabajo ajeno”, expresó, y añadió que ese principio “incluye al fútbol”. Además, informó que avanzará con una reforma en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, con la intención de modificar el esquema vigente.
Sobre el cierre de Fate y la apertura económica
El presidente Javier Milei se refirió al cierre de la empresa Fate y utilizó el caso para respaldar su postura a favor de la apertura comercial.
“¿Les parece bien pagar los neumáticos cuatro veces más caro ante la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle?”, planteó el mandatario, al cuestionar el modelo de protección industrial y los conflictos sindicales que —según sostuvo— encarecen los precios para los consumidores.
En ese sentido, aseguró que “Argentina es el país más cerrado por lejos para su nivel de PBI” y defendió la liberalización del comercio exterior como herramienta para dinamizar la economía. “Cuando uno abre la economía, el consumidor ahorra dinero al comprar el bien importado”, afirmó.
Milei también vinculó la apertura con una mejora en los ingresos reales. “Suben los salarios y bajan los precios. Se benefician millones de argentinos y pierden unos pocos”, señaló, al referirse al impacto que, a su criterio, tienen estas políticas sobre determinados sectores empresariales.
Milei habló de reformas, niñez y cruzó a empresarios “prebendarios”
En la recta final de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei volvió a trazar una línea divisoria con la oposición y reivindicó el respaldo obtenido en las urnas.
“La malaria se terminó, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado”, afirmó en referencia a las elecciones legislativas de 2025, al interpretar ese resultado como un aval ciudadano al rumbo de su gestión.
El mandatario aseguró además que el oficialismo cuenta con “el Congreso más reformista de la historia” y agradeció a los legisladores “los que acompañaron y los que sabotearon”, en alusión a los debates que marcaron el último año parlamentario.
En materia social, sostuvo que “los niños son una prioridad absoluta de este gobierno” y volvió a cargar contra el peronismo: “Ustedes metieron a 7 de cada 10 niños en la pobreza”, lanzó desde el estrado.
Milei también retomó uno de los ejes conceptuales de su mensaje: “La moral como política de Estado: derecho a la vida y propiedad como prioridad”, subrayó, al tiempo que cuestionó a sectores del empresariado a los que calificó como “corruptos y prebendarios”.
Milei pidió que avance la Justicia y apuntó contra Ricardo Quintela
En otro tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei reclamó que la Justicia investigue lo que calificó como “actos de sedición”, en alusión a la denuncia vinculada al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
“Esperemos que la Justicia avance contra los actos de sedición”, expresó el mandatario, luego de recordar declaraciones atribuidas al gobernador, quien había sostenido que el Presidente “no debe llegar a octubre de 2027”.
Milei endureció aún más el tono al referirse a lo que definió como una “aventura golpista”. “La aventura golpista no fue gratis, el riesgo kuka nos costó mucho en la previa a las elecciones”, afirmó, en un pasaje marcado por fuertes críticas a sectores de la oposición.
“¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”: el cruce de Milei con los diputados de la Izquierda
En otro momento de alta tensión durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei protagonizó un cruce directo con referentes de la izquierda.
Desde el estrado, el mandatario apuntó contra la diputada Myriam Bregman y lanzó: “¿Qué te pasa, Chilindrina troska?”, en una frase que generó revuelo en el recinto. El intercambio se dio mientras legisladores del Frente de Izquierda manifestaban gestos y comentarios durante la exposición presidencial.
Milei también cuestionó al espacio que integran Bregman y Nicolás del Caño, y aseguró que la oposición intentó desestabilizar a su gestión. “Hicieron todo para derribar a este gobierno y les salió mal”, afirmó.
“Kukas, me encanta domarlos"
En uno de los tramos más polémicos de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra el kirchnerismo con frases de alto voltaje político.
“Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”, expresó el mandatario desde el estrado, en una declaración que generó fuertes reacciones dentro del recinto durante la apertura de sesiones ordinarias.
“Estamos poniendo orden en la frontera”
Durante su exposición en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei puso especial énfasis en la seguridad y defendió las políticas implementadas por su gobierno.
“Estamos poniendo orden en la frontera, donde antes entraban los narcos a su antojo”, afirmó el mandatario, al destacar los operativos y medidas adoptadas en materia de control territorial. En la misma línea, aseguró que su gestión logró desactivar la conflictividad en las calles: “Reducimos los piquetes a cero”, remarcó ante la Asamblea Legislativa.
En el plano económico, Milei reivindicó el rumbo adoptado desde el inicio de su mandato. “Estabilizamos la economía sin expropiar nada, todo libre mercado”, sostuvo, al subrayar que las reformas se llevaron adelante sin intervenir empresas ni avanzar sobre la propiedad privada.
El Presidente también mantuvo el tono confrontativo frente a la oposición, particularmente contra el kirchnerismo. “Nosotros no devaluamos, solo sinceramos el desastre que dejaron ustedes”, lanzó desde el estrado, en uno de los pasajes más tensos de su discurso.
Celebró el acuerdo con Estados Unidos
Milei celebró la concreción de un acuerdo comercial con Estados Unidos, destacándolo como un hito en la apertura económica del país tras más de dos décadas de estancamiento en esa relación bilateral. “Además, logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido celebrado por nuestra dirigencia. Aún resuena en nuestra mente la voz de Hugo Chávez diciendo ‘ALCA, ALCA, al carajo’. Y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio”, enfatizó el Presidente
Milei: “Venimos a terminar con décadas perdidas y abrir un nuevo capítulo”
En otro pasaje de su exposición ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei sostuvo que su gobierno busca cerrar una etapa de estancamiento y abrir un nuevo ciclo político y económico en el país.
“Luego de décadas perdidas, hemos venido a terminar con la miseria decadente y tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia”, afirmó el mandatario, en una de las definiciones más enfáticas de su discurso de apertura de sesiones ordinarias.
“No tomamos las riendas del país en condiciones normales. Agarramos un país al borde de la destrucción”, sostuvo el mandatario, al describir el escenario económico y social con el que —según afirmó— se encontró al asumir.
En el mismo tono confrontativo, Milei lanzó una nueva chicana dirigida al peronismo: “Sería muy bueno debatir con ustedes, si supieran algo”, expresó desde el estrado. Además, acusó a sus adversarios de “gastar el PBI para intentar ganar una elección”, en referencia a la política fiscal de gestiones anteriores.
"Manga de delincuentes"
En un tramo encendido de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas al peronismo y volvió a reivindicar su postura en materia de seguridad.
“La justicia social es un robo, manga de delincuentes”, expresó el mandatario, en una frase que generó fuertes reacciones en el recinto durante la apertura de sesiones ordinarias.
En esa línea, celebró la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad y sintetizó su posición con una consigna: “El que las hace las paga”, sostuvo, al defender un endurecimiento del sistema penal.
Milei también dedicó varios pasajes de su mensaje a la oposición, a la que volvió a chicanear desde el estrado. “Ustedes podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, lanzó, y remató con ironía: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”.
Milei defendió el ajuste, cuestionó a la oposición y destacó el déficit cero
Durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei volvió a reivindicar el rumbo económico de su gestión y lanzó críticas directas a la oposición.
“El ajuste tenía que hacerlo la política, por eso bajamos impuestos”, afirmó el mandatario ante la Asamblea Legislativa, en un tramo de su mensaje en el que defendió las medidas adoptadas desde el inicio de su gobierno.
En otro pasaje, Milei apuntó contra los bloques opositores con tono irónico: “Ustedes podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, deslizó, y agregó: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”.
El jefe de Estado también apeló a un mensaje de proyección y optimismo. “Podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”, expresó, antes de enumerar lo que consideró los principales logros de su administración. Entre ellos, destacó la aprobación del “primer presupuesto con déficit cero”, uno de los ejes centrales de su programa económico.
“Cumplimos con todas las promesas de campaña”
“Cumplimos con todas las promesas de campaña hechas”, fue una de las primeras afirmaciones de Javier Milei al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa.
En el inicio de su mensaje, el mandatario recordó que la convocatoria responde a lo establecido en la Constitución Nacional y señaló que se trata de la tercera apertura de sesiones durante su gestión. En ese marco, invitó a “hacer memoria” para comprender el punto de partida de su gobierno y dimensionar la relevancia del año parlamentario que comienza.
Milei describió el escenario heredado como una “crisis terminal” y sostuvo que “la continuidad misma del país estaba en juego”. Según planteó, al asumir se enfrentó a un desequilibrio monetario que comparó con el registrado en 1975, durante la presidencia de Isabel Perón; a un Banco Central “en quiebra”, en una situación que —afirmó— era incluso más delicada que la previa a la crisis de 1989 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín; y a indicadores sociales peores que los de 2001.
El Presidente también destacó la reciente actividad legislativa y calificó al período de sesiones extraordinarias como uno de los más productivos de la historia reciente, al tiempo que insistió en que el oficialismo avanzó en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña.
Arrancó el discurso de Javier Milei ante el Congreso
Luego de firmar los libros de honor y observar el ejemplar histórico de la Constitución de 1853, Javier Milei ingresó al recinto para pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.
En el recinto lo aguardaban legisladores nacionales, ministros del Gabinete, gobernadores y otras autoridades especialmente invitadas a la ceremonia de apertura del nuevo período parlamentario.
Los padres de Javier Milei se encuentran en el Congreso
Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich se encuentran en uno de los palcos
Firma los libros de honores de la Cámara de Diputados y del Senado
El presidente firmó el libro de actas de apertura de sesiones ordinarias.
Milei ya está en el Congreso
Acompañado por la escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo, el presidente Javier Milei llegó al Congreso de la Nación acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villaruel.
Comenzó la Asamblea Legislativa en el Congreso
La vicepresidenta Victoria Villarruel dio por iniciada la Asamblea Legislativa que recibirá a Javier Milei.
Como es habitual, la titular del Senado estuvo acompañada en el estrado por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Adorni difundió una foto del gabinete completo en la previa del discurso presidencial
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió en sus redes sociales una imagen del equipo de Gobierno reunido antes del mensaje que brindará el presidente Javier Milei.
En la fotografía se observa al mandatario acompañado por varios integrantes clave del gabinete. Entre ellos, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica; Alejandra Monteoliva, del área de Seguridad; y Sandra Pettovello, a cargo de Capital Humano.
También aparecen Santiago Caputo; Pablo Quirno, vinculado a Cancillería; el ministro de Economía Luis Caputo; Mario Lugones, titular de Salud; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y Carlos Presti, del área de Defensa.
La imagen fue difundida minutos antes del inicio de la ceremonia, en una jornada clave para el oficialismo, que busca mostrar cohesión interna y respaldo político al Presidente en el arranque del nuevo año legislativo.
Diputados y senadores libertarios en el Congreso
Un discurso “bajo custodia”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, buscó despejar versiones sobre el contenido del discurso que brindará esta noche el presidente Javier Milei.
El funcionario aseguró en X que el mensaje del mandatario “está bajo custodia”.
"Estimados, en virtud de algunas publicaciones que se están realizando sobre el contenido del discurso que ofrecerá el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias del día de hoy, aclaro que son de base falsa ya que el mismo está bajo custodia y no ha sido filtrado ni se ha divulgado con nadie. Fin.", posteó Adorni.
Grabois celebró la liberación de Nahuel Gallo
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el diputado nacional Juan Grabois se refirió a la reciente liberación de Nahuel Gallo y expresó su satisfacción por la noticia.
“Es una alegría para todos los argentinos”, sostuvo el dirigente al ingresar al Palacio Legislativo, en el marco de la jornada en la que el presidente Javier Milei dejará formalmente inaugurado un nuevo período parlamentario.
Grabois también aprovechó el contacto con la prensa para advertir sobre la situación internacional y trazó un panorama preocupante: “Estamos al borde de una Tercera Guerra”, afirmó, en referencia al complejo escenario geopolítico global.
El mensaje de Bullrich
En la antesala del discurso de Javier Milei por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su respaldo al mandatario a través de las redes sociales.
“Presidente, hoy los 21 senadores de LLA te esperamos así y con cinco leyes extremadamente reformistas aprobadas”, escribió la legisladora, junto a una imagen del Palacio Legislativo intervenido con una bandera gigante que exhibe el rostro del jefe de Estado.
La foto no tardó en volverse viral, ya que la bandera utilizada corresponde originalmente a una histórica imagen con el rostro de Néstor Kirchner, lo que generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales.
Legisladores y dirigentes políticos llegan al Congreso para el discurso de Milei
En la previa del mensaje presidencial por la apertura de las sesiones legislativas 2026, comenzaron a arribar al Congreso de la Nación Argentina diputados, senadores y referentes políticos que presenciarán el discurso del presidente Javier Milei.
Entre las figuras destacadas se encuentra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ingresó al Palacio Legislativo en medio de una fuerte expectativa por los lineamientos que el mandatario trazará para el nuevo período parlamentario.
También dijeron presente los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman. En ese marco, Del Caño cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó: “Milei puede hacer todas las cuentas que quiera, pero se han desatado todos los precios y hay salarios congelados”.
Otro de los dirigentes que asistió fue Juan Grabois, diputado nacional oriundo de San Isidro y quien compitió en 2023 por la candidatura presidencial dentro del espacio kirchnerista que finalmente encabezó Sergio Massa.
Con el recinto colmándose de representantes de distintos espacios políticos, la atención está puesta en el mensaje que el Presidente brindará para dejar formalmente inaugurado el año legislativo.
Milei publicó un mensaje en la previa: “La moral como política de Estado”
En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei compartió un mensaje en sus redes sociales bajo el lema “La moral como política de Estado”, a pocas horas de encabezar el acto oficial.
El mandatario difundió en su cuenta de X una imagen en la que se lo observa junto a granaderos, delante del busto de José de San Martín, en una escena cargada de simbología histórica.
“¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el jefe de Estado en su publicación.
¿A qué hora comienza la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso?
La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que encabezará el presidente Javier Milei, será a las 21.00.
La ceremonia será transmitida por cadena nacional.