“Manga de delincuentes”: seguí en vivo el minuto a minuto del enérgico discurso de Javier Milei en el Congreso

22:31 hs

Anunció reformas judiciales, aduaneras y en el financiamiento político

En el tramo institucional de su discurso ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei adelantó una batería de reformas orientadas —según sostuvo— a fortalecer el marco legal y proteger la propiedad privada.

“Los gobiernos pasados destruyeron la propiedad privada, pero para nosotros es la piedra fundamental”, afirmó el mandatario, antes de anunciar que enviará al Parlamento un proyecto para impulsar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial. También anticipó cambios en materia de comercio exterior: “Reformaremos el Código Aduanero para adaptarlo a las nuevas realidades”, señaló.

Milei aseguró que el objetivo es “construir un marco legal robusto en beneficio de todos los argentinos”, en línea con el programa de transformación institucional que promueve su gestión.

En otro pasaje, volvió a cuestionar el concepto de justicia social. “La justicia social es vivir del trabajo ajeno”, expresó, y añadió que ese principio “incluye al fútbol”. Además, informó que avanzará con una reforma en el sistema de financiamiento de los partidos políticos, con la intención de modificar el esquema vigente.