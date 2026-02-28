Milei y el pragmatismo para acumular poder: del pacto con los de siempre al desafío electoral 2027

Al blindar la ultraactividad de los convenios y retirar los puntos que herían de muerte el poder de los caciques, Milei demostró que su pragmatismo es, ante todo, un ejercicio de supervivencia, ya que para cambiar las reglas del juego del empleo prefirió no incendiar los puentes con quienes controlan la calle. Al permitir que las empresas previsionen despidos a través de un fondo y al flexibilizar la jornada, lo que hizo el Presidente es ofrecerle al mercado lo que el mercado más valora: predictibilidad. El costo fue garantizarle a los sindicatos su lugar en la mesa, en un equilibrio precario donde todos ceden banderas históricas para no quedarse fuera de un sistema que, aunque más frío y calculado, promete ser el único capaz de sacar a la inversión del freezer.